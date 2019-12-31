Взлеты и падения. Самые яркие украинские футбольные события десятилетия

Совсем мало времени осталось до начала 2020-го года. А это означает, что уходит в историю второе десятилетие третьего тысячелетия. Десятилетие, которое для украинского футбола отметилось выходом на пик развития, а потом – резким падением и ударом об землю. С кризисом мы входим в новый период истории, но, в то же время, забираем с собой и хорошие воспоминания из прошлых лет. UA-Футбол подытоживает период с 2010-го по 2019-й годы включительно подборкой самых памятных событий украинского футбола.