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Взлеты и падения. Самые яркие украинские футбольные события десятилетия

Национальная сборная Украины
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Краткие итоги декады, которая уже практически завершилась

Взлеты и падения. Самые яркие украинские футбольные события десятилетия
UA-Футбол
Новина українською

Совсем мало времени осталось до начала 2020-го года. А это означает, что уходит в историю второе десятилетие третьего тысячелетия. Десятилетие, которое для украинского футбола отметилось выходом на пик развития, а потом – резким падением и ударом об землю. С кризисом мы входим в новый период истории, но, в то же время, забираем с собой и хорошие воспоминания из прошлых лет. UA-Футбол подытоживает период с 2010-го по 2019-й годы включительно подборкой самых памятных событий украинского футбола.

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В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Михаил Фоменко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) ФК Днепр Александр Петраков Карпаты (Львов) Украина U-20
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