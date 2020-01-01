Яремчук: На месте России могла быть Польша или другая сборная

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук высказался о скандале вокруг своего высказывания о сборной России после победы Украины над Португалией.

Футболист заверил, что ни в коем случае не хотел обидеть кого-то из россиян или их футболистов.

"Я хотел намекнуть украинцам: если мы обыграли Португалию, надо к этой победе спокойно относиться и двигаться дальше.

Первой для этого примера мне пришла в голову Россия. Ведь она обыграла Кипр, Шотландию. И после этого были разговоры, мол, они собираются выигрывать чемпионат Европы (сказал Черчесов в интервью, - ред).

Это не я придумал! На месте России могла быть Польша или другая сборная - я не хотел разогревать конфликта или делать пиар", - отметил Роман.