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Яремчук: На месте России могла быть Польша или другая сборная

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Отреагировал на скандал

Яремчук: На месте России могла быть Польша или другая сборная
Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук высказался о скандале вокруг своего высказывания о сборной России после победы Украины над Португалией.

Футболист заверил, что ни в коем случае не хотел обидеть кого-то из россиян или их футболистов.

"Я хотел намекнуть украинцам: если мы обыграли Португалию, надо к этой победе спокойно относиться и двигаться дальше.

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Первой для этого примера мне пришла в голову Россия. Ведь она обыграла Кипр, Шотландию. И после этого были разговоры, мол, они собираются выигрывать чемпионат Европы (сказал Черчесов в интервью, - ред).

Это не я придумал! На месте России могла быть Польша или другая сборная - я не хотел разогревать конфликта или делать пиар", - отметил Роман.

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В статье: сборная Украины Национальная сборная Украины Роман Яремчук сборная Польши сборная России скандал Национальная сборная России
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.01.2020 в 10:54
На месте рассеи в скором будущем могут быть очень много сборных)))
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