Яремчук: Пятов умеет найти правильные слова, а Степаненко - напихать на поле

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о своем появлении в команде Шевченко и о роли футболистов в раздевалке команды.

Роман вспоминает, что после первого вызова в команду "сине-желтых", ехал только с целью закрепиться в сборной.

"Но отнюдь не рассчитывал, что стану основным форвардом, - говорит Яремчук. - Удался хороший дебют: неплохо сыграл, хотя и не забил. Следующий сбор - Шевченко начал доверять и давать шанс".

В раздевалке Шевченко поддерживал меня еще больше, чем в прессе. Очень много проводил индивидуальных бесед, много подсказывал. Притом совсем не давил на меня. Нашел нужные слова - и я забил в нужный момент во Львове. Он дает советы, как обращать внимание на защитников - как они двигаются, когда у тебя мяч, как они вступают в отбор. Но ...Я бы хотел, чтобы его подсказки остались между нами. Самое важное то, что они упрощают игру в футбол.

Первым за шутками в команде Шевченко Яремчук выделил Андрея Ярмоленко.

Ответил Роман и на вопрос о том, кто в сборной может пихать в раздевалке.

Пятов может найти правильные слова. Ярмола, Конопляка, Степаненко, а теперь и Зина может что-то подсказать. На поле еще Тарас (Степаненко, - ред.) может пихать.