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Макаренко: Для меня Евро-2020 - задача №1

Национальная сборная Украины
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О своем вероятном уходе из бельгийской команды

Макаренко: Для меня Евро-2020 - задача №1
Новина українською

28-летний Евгений Макаренко, украинский центральный полузащитник бельгийского "Андерлехта", заявил о желании попасть в состав "сине-желтых" на Евро-2020.

Футболист понимает, что для этого он должен играть в основе "Андерлехта".

"Для меня Евро 2020 - задача №1. По здоровью я чувствую себя прекрасно, запросто могу играть в этой команде, - уверяет Евгений. - Если бы я видел, что на моей позиции есть игрок, на голову выше меня - тогда искал бы что-то новое.

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Но вот когда результаты не очень, как и игра, и при этом ты не играешь ...Вот ето самое обидное. Если ничего не изменится, буду стараться уйти, чтобы поиграть до Евро максимальное количество игр. Поэтому задача на крысиный год - попасть в сборную. Радуюсь за команду - и за ее футбол, и за результаты".

Евгений признает, что на его позиции - сильные оппоненты.

"Зинченко, Малиновский, Степаненко, Марлос ...Но чтобы они двигались, тоже надо, чтобы кто-то "стучал", как говорится. А я же кувалдой бабахаю!" - заверил Макаренко.

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В статье: Бельгия сборная Украины Национальная сборная Украины Евгений Макаренко Евро-2020 Андерлехт (Бельгия)
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Источник:
Бомбардир

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