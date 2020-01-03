Макаренко: Для меня Евро-2020 - задача №1

28-летний Евгений Макаренко, украинский центральный полузащитник бельгийского "Андерлехта", заявил о желании попасть в состав "сине-желтых" на Евро-2020.

Футболист понимает, что для этого он должен играть в основе "Андерлехта".

"Для меня Евро 2020 - задача №1. По здоровью я чувствую себя прекрасно, запросто могу играть в этой команде, - уверяет Евгений. - Если бы я видел, что на моей позиции есть игрок, на голову выше меня - тогда искал бы что-то новое.

Но вот когда результаты не очень, как и игра, и при этом ты не играешь ...Вот ето самое обидное. Если ничего не изменится, буду стараться уйти, чтобы поиграть до Евро максимальное количество игр. Поэтому задача на крысиный год - попасть в сборную. Радуюсь за команду - и за ее футбол, и за результаты".

Евгений признает, что на его позиции - сильные оппоненты.

"Зинченко, Малиновский, Степаненко, Марлос ...Но чтобы они двигались, тоже надо, чтобы кто-то "стучал", как говорится. А я же кувалдой бабахаю!" - заверил Макаренко.