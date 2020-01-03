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Юрий Сак: Нидерланды - фаворит группы? Ну и что, а мы выскочим из засады

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И снова о шансах сборной на Евро

Юрий Сак: Нидерланды - фаворит группы? Ну и что, а мы выскочим из засады
Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Юрий Сак рассказал о шансах национальной команды на Евро-2020.

— Считаю, сборная Украины не будет чужой на этом футбольном празднике. Как минимум из группы "сине-желтые" должны выйти.

— На чем основывается ваш оптимизм?

— На игре, которую демонстрировали подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире.

— Нидерланды — фаворит нашей группе?

— Да. Ну и что? Пусть все внимание будет сконцентрировано на них, а мы выскочим из засады (смеется)…

— Австрия, команда уровня сборной Украины?

— У австрийцев есть в составе много индивидуально сильных исполнителей, однако если брать командную игру в целом, то украинцы выглядят посильнее.

— Кого хотели бы видеть в соперниках "сине-желтых" из четвертой корзины?

— Несмотря на то, что румыны могут стать хозяевами в случае победы в своем плей-офф Лиги наций, думаю, не имеет значения, кто будет оппонентом украинцев, они, как я говорил выше, должны выходить из группы.

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В статье: Украина Юрий Сак
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Команда №1

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