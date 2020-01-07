  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Григорчук: Хотел бы я поработать со сборной Украины? Не исключаю этот вариант
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Григорчук: Хотел бы я поработать со сборной Украины? Не исключаю этот вариант

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В будущем возможно все

Григорчук: Хотел бы я поработать со сборной Украины? Не исключаю этот вариант
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Астаны" Роман Григорчук рассказал, готов ли он однажды возглавить сборную Украины.

Читайте такжеГригорчук - о работе за границей, предложения из Украины и славные времена в Одессе. ТаТоТаке

"Готов ли я возглавить сборную Украины после Евро? Я хотел бы поработать с топ командою и такой вариант как сборная - возможен. Я не знаю когда, но возможен. Ранее был период, когда я не мог представить себя в сборной.

Несколько лет назад мне казалось, что в сборной работать немного скучно, хочеться чаще быть с командой. Но сейчас мне кажется, что эта работа может быть очень насыщенной. Работы там хватает, ты всегда будешь в тонусе. Так что тут все серьезно. Не исключаю этот вариант", - заявил тренер в интервью "ТаТоТаке".

Ранее были сообщения, что Андрей Шевченко может покинуть сборную после Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Григорчук Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...