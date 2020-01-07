Григорчук: Хотел бы я поработать со сборной Украины? Не исключаю этот вариант

Главный тренер "Астаны" Роман Григорчук рассказал, готов ли он однажды возглавить сборную Украины.

"Готов ли я возглавить сборную Украины после Евро? Я хотел бы поработать с топ командою и такой вариант как сборная - возможен. Я не знаю когда, но возможен. Ранее был период, когда я не мог представить себя в сборной.

Несколько лет назад мне казалось, что в сборной работать немного скучно, хочеться чаще быть с командой. Но сейчас мне кажется, что эта работа может быть очень насыщенной. Работы там хватает, ты всегда будешь в тонусе. Так что тут все серьезно. Не исключаю этот вариант", - заявил тренер в интервью "ТаТоТаке".

Ранее были сообщения, что Андрей Шевченко может покинуть сборную после Евро-2020.