Сергей Назаренко: На Евро нужно доказывать, что триумф в отборе был не случаен

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко поделился своим мнением относительно перспектив команды Андрея Шевченко на Евро-2020.

— Сергей, опрашиваемые нами специалисты определили тройку лучших футболистов сборной Украины отбора на Евро-2020. 1.Пятов, 2.Малиновский, 3.Яремчук. Какова будет ваша версия?

— Первый, без сомнения, Пятов. Ошибки, которые вратарь допускал не сравнимы с теми сэйвами, благодаря которым голкипер выручал команду. И на второе место я бы поставил Малиновского. Полузащитник в 2019 году сделал большой прорыв в своей карьере. Он умеет вести игру коллектива. А третье место я отдам Зинченко. В нашей стране не так много футболистов, которые могут похвастать выступлением в лучших клубах Европы, а Зинченко уже в таком молодом возрасте успел зарекомендовать себя в английской Премьер-лиге. Его уровень игры виден и в матчах за сборную.

— Чего ждете в будущем от сборной Украины?

— Победу в квалификации уже нужно забыть и готовиться к более серьезному старту, показать, что триумф в отборе был не случаен. Повод для оптимизма есть, поскольку сборная Украины сейчас действительно играет в хороший комбинационный и техничный футбол.

— Раньше такого не было?

— Действительно, но тогда мы отталкивались от своих сильных качеств. У нас были быстрые фланговые игроки, что и предопределяло нашу игру на контратаках. Просто сейчас сборная с таким подбором исполнителей доказала, что может играть и первым номером.

— В свое время вы играли против Нидерландов и Австрии, наших будущих соперников по Евро…

— Нидерландцы всегда играли в быстрый и техничный футбол. Думаю, не будут они что-то менять и на этот раз. Думаю, нынешняя австрийская сборная посильнее будет той, против которой я играл в 2012-м и 2011 годах.

— Еще один соперник сборной Украины определится после матчей плей-офф Лиги наций.

— Считаю, кто бы ни попался, даже румыны, которые могут стать одними из хозяев нашей группы, погоды в нашем квартете не сделают.

— На какой результат "сине-желтые" могут рассчитывать на чемпионате Европы?

— Сборная Украины должна как минимум выходить из группы, а дальше загадывать не хочется, чтобы не сглазить (улыбается).