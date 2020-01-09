Шарана спросили, кого из игроков Александрии он посоветовал бы Андрею Шевченко

Из "Александрии" вызов в национальную сборную Украины получил вратарь Юрий Панькив. Коуча главной команды Владимира Шарана спросили, кого бы он посоветовал наставнику "сине-желтых".

- Дмитрий Гречишкин один из немногих, кто провел наибольшее количество времени на поле.

Да, он немного долго, как для опорного полузащитника, принимает решение, но такой объем работы не каждому дано выполнить.

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Не могу не отметить и Кирилла Ковальца. Он молодец, старался, но его стабильности помешала травма, после которой он долго приходил в себя.