Шаран: Достойного выступления Украины на Евро-2020 будет мало

Наставник "Александрии" Владимир Шаран рассказал о своих впечатлениях от футбола национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

Игра "сине-желтых", как заметил Шаран, выглядит достойно.

"За такими действиями приятно наблюдать. Мы бы тоже хотели играть в такой футбол, но для этого нужны несколько иные требования и немного другие футболисты, - видит тренер. - В сборной же собраны лучшие исполнители страны".

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Шаран отмечает, что команда Андрея Шевченко подняла планку.

Летом мало будет выступить достойно, нужно выстрелить. Такой сильной сборной в истории Украины еще не было.

Высказался и о том, каким будет достойное место национальной команды на Евро-2020.

"Думаю, будет неплохим результат, если сборная Украины окажется в числе восьми лучших команд Европы", - добавил Шаран.