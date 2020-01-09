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Национальная сборная Украины

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Шаран: Достойного выступления Украины на Евро-2020 будет мало

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Сравнил ее со своей командой

Шаран: Достойного выступления Украины на Евро-2020 будет мало
Новина українською

Наставник "Александрии" Владимир Шаран рассказал о своих впечатлениях от футбола национальной сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

Игра "сине-желтых", как заметил Шаран, выглядит достойно.

"За такими действиями приятно наблюдать. Мы бы тоже хотели играть в такой футбол, но для этого нужны несколько иные требования и немного другие футболисты, - видит тренер. - В сборной же собраны лучшие исполнители страны".

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Шаран отмечает, что команда Андрея Шевченко подняла планку.

Летом мало будет выступить достойно, нужно выстрелить. Такой сильной сборной в истории Украины еще не было.

Высказался и о том, каким будет достойное место национальной команды на Евро-2020.

"Думаю, будет неплохим результат, если сборная Украины окажется в числе восьми лучших команд Европы", - добавил Шаран.

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В статье: Владимир Шаран сборная Украины Национальная сборная Украины ФК Александрия
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Комментарии (3)
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satellite (Харьков)
09.01.2020 в 16:00
Просто Сборная Украина за последний год приучила своих болельщиков к стабильной и хорошей игре.И болельщики ждут на Евро именно такой игры и ни как не хуже!!!
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0
0
zharikss (Секешфехервар)
09.01.2020 в 15:10
Почалося....не заікайтесь, а то знову обдр.. мось...
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+1
-4
Королів Антон (Берген - Жидачів)
09.01.2020 в 15:46
є таке но постоянно боятися теж не вихід
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0
0

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