Национальная сборная Украины
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Официально: 26 мая сборная Украины проведет спарринг с командой Кипра
Определился соперник для товарищеского поединка
Определился соперник национальной сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире чемпионата Европы-2020.
Матч с командой Кипра состоится 26 мая в Украине.
Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже, сообщает официальный сайт УАФ.
Напомним, что в рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).
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Источник:УАФ
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
10.01.2020 в 14:20
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D.Shastlivvy (Lemberg)
10.01.2020 в 14:19
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