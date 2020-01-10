Официально: 26 мая сборная Украины проведет спарринг с командой Кипра

Определился соперник национальной сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире чемпионата Европы-2020.

Матч с командой Кипра состоится 26 мая в Украине.

Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже, сообщает официальный сайт УАФ.

Напомним, что в рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).