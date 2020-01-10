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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Официально: 26 мая сборная Украины проведет спарринг с командой Кипра

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Определился соперник для товарищеского поединка

Официально: 26 мая сборная Украины проведет спарринг с командой Кипра
Новина українською

Определился соперник национальной сборной Украины в одном из спаррингов, которые она проведет накануне старта в финальном турнире чемпионата Европы-2020.

Матч с командой Кипра состоится 26 мая в Украине.

Город, который будет принимать поединок, будет утвержден позже, сообщает официальный сайт УАФ.

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Напомним, что в рамках подготовки к чемпионату Европы команда Андрея Шевченко также сыграет со сборными Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув).

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В статье: Украина сборная Украины Национальная сборная Украины Сборная Кипра
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
10.01.2020 в 14:20
Надо ехать поддерживать
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D.Shastlivvy (Lemberg)
10.01.2020 в 14:19
У Львові після переїду Шахтаря зовсім сумбурно стало із футболом. Гра збірної на арені Львів - було б велике свято.
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