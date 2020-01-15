Слово за слово. Олег Блохин - о швейцарской таблетке, Черноморце и отдыхе в Одессе

Бытует поверье, что желания, загаданные на Новый год и Рождество, сбываются. Несложно догадаться, что загадали если не все, то подавляющее большинство украинских болельщиков в праздничные дни наступившего года. Разумеется, успешного выступления сборной Украины на предстоящим будущим летом Евро-2020. В футбольных кругах нашей страны уже успели истосковаться за высокими результатами национальной команды на международной арене. У многих любителей футбола и специалистов наверняка до сих пор всплывают в памяти события самого успешного для украинской сборной турнира – чемпионата мира 2006 года в Германии. Тогда сине-желтая дружина вошла в восьмерку лучших на планете, уступив лишь на стадии четвертьфинала итальянцам.

Можно не сомневаться, что стоявший у руля главной команды страны на том мировом первенстве Олег Блохин был бы очень рад, если бы его бывший подопечный, коллега по званию обладателя "Золотого мяча" и коллега по тренерскому ремеслу Андрей Шевченко добился на Евро-2020 достойного результата.

В ожидании успехов на европейском футбольном форуме легендарный форвард 70-80-х годов минувшего столетия в разговоре с корреспондентом UA-Футбол вспомнил о наиболее ярких моментах в игре нашей сборной на ЧМ-2006 и рассказал о других интересных фактах из своей карьеры.

- Когда испытали наибольшее эмоциональное волнение, связанное с футболом – в роли игрока перед Суперкубком 1975 года, когда вашему "Динамо" предстояло встретиться с западногерманской "Баварией", или четвертьфиналом со Швейцарией в 2006-м в роли тренера?

- И там, и там были совершенно разные эмоции. Признаюсь честно: перед матчем с "Баварией" бутсы не мог зашнуровать – так ноги трусились! А в поединке со Швейцарией эмоций уже не было, особенно когда дело дошло до пробития послематчевых одиннадцатиметровых. Все выплеснувшиеся эмоции остались на стадионе.

- Многие болельщики, наблюдавшие за матчем со швейцарцами по телетрансляции, перед серией пенальти увидели, как вы положили под язык таблетку, а потом ушли в подтрибунное помещение. Подскочило давление?

- Я не помню, какую таблетку тогда дал мне наш доктор. Был то валидол или валокардин – не знаю. Но, видимо, посмотрев на меня, он понял, что состояние мое не очень.

- В те мгновенья вы были словно в прострации?

- Да. Тогда было столько эмоций потрачено, что даже не было сил смотреть серию пенальти. Когда после матча я пришел на пресс-конференцию и сказал, что знал о том, что Шевченко забьет, все вдруг начали смеяться. А Шева, оказывается, не забил.

- Когда направлялись на послематчевую пресс-конференцию, счет хоть знали?

Я только знал, что мы выиграли (Смеется). Это передать словами невозможно. Сейчас, по прошествии стольких лет, я смеюсь, но когда ты находишься в стрессовом состоянии, а нервы на пределе, то тут уж не до смеха! Лишь потом успокаиваешься и чувствуешь себя нормально.

- С тех пор прошло почти полтора десятилетия. Годы изнурительных тренировок и тяжелых матчей наверняка все чаще напоминают о себе и накладывают отпечаток на здоровье?

- Конечно. И это на себе ощутил не только я, но и многие ребята, которые играли вместе со мной. Кого-то сейчас с нами уже нет, у кого-то проблемы со здоровьем. Это вполне естественное состояние, так как в молодости не думаешь о том, нужно играть или не играть, есть травма или нет. У нас в ту пору было так: надо – и все! Как это, чтобы пропустить ту или другую игру?! Такого не было. Разве что мышцу порвал либо какие-нибудь другие серьезные проблемы. Все боялись выпасть из основного состава, ведь в заявке было шестнадцать полевых игроков и один вратарь. Разумеется, все стремились играть, все хотели быть в основе такой команды, как киевское "Динамо". Это даже не обсуждалось.

- А ведь ваша судьба могла сложиться совершенно иначе, не будь в Советском Союзе "железного занавеса", мешавшего талантливым спортсменам проявить себя за рубежом.

- В 1975-м, после киевского матча за Суперкубок с "Баварией" тренер немецкой команды сказал: "Мы далеко засунули бы руку в карман, чтобы купить Блохина". Но как я мог в те времена уехать за границу? Даже если бы сильно хотел, то не смог бы. Хотя лет в 27-28 я бы с удовольствием уехал в солидный зарубежный клуб. Почему бы и нет?

- Вот если бы вы родились лет этак на 10 позже, то эта возможность была бы реальной…

Нет, я ничуть не жалею, что не смог уехать за границу в расцвете сил. Ничего страшного. Зато я сделал то, что сделал – и испытываю от этого моральное удовлетворение.

- Помнится, вы мне как-то рассказывали, что во время работы в Греции пристрастились к кофейному напитку - фрапе. Пьете его и сейчас?

- Уже меньше. После микроинсульта я уже меньше кофе пью.

- Да уж, серьезный звоночек был. Получается, что и спиртные напитки теперь нужно дозировать…

- А я не увлекаюсь этим делом. И все дозирую! Тем более, один раз в полгода делаю обследование – сдаю кровь, проверяю сосуды. По результатам доплера можно определить, что у тебя "играет" - печень или что-то другое. Считаю, что каждый человек раз в полгода должен проверяться. И чем старше становишься, тем целесообразнее это делать. Особенно если у тебя уже были проблемы. С такими нагрузками, которые мы получали за многие годы карьеры, проверять свой организм просто необходимо! Не стоит также забывать и тренерскую работу. Если кто-то скажет, что она не является нервной, я ни за что не поверю.

- Не зря же ее сравнивают с электрическим стулом…

- Пожалуй, так и есть.

- В Украине вы работали лишь в двух клубах и национальной сборной. Судьба одного из них – изрядно севшего на мель "Черноморца" вас продолжает удивлять?

- Думаю, что нет. Мне трудно сказать, с чем это связано. Однако если судить по тому периоду, когда Андрей Баль работал в "Черноморце", была нехватка квалифицированных игроков. Нужно было делать вливания, покупая их. И это естественно. Можно какое-то время удерживаться на каком-то уровне, однако потом обязательно провалишься. Взять хотя бы футбольные школы. Таких, как у "Шахтера" или "Динамо", у "Черноморца" нет.

- О "моряках" союзной поры, против которого вы неоднократно играли, наверняка остались положительные впечатления?

- "Черноморец" был хорошей командой – попробуй ее обыграй! Правда, один раз мы его обыграли – 8:0 в Киеве.

- Говорят, это был договорный матч…

- С восемью голами? Хе-хе-хе (смеется). Не-е-е-т. Не каждый ведь год удается столько забить.

- С Одессой у вас связан еще один эпизод, но уже из тренерской карьеры. Имею ввиду два поединка розыгрыша Кубка кубков, в котором возглавляемый вами греческий "Олимпиакос" встречался с "Черноморцем"…

- В первом, домашнем матче, мы проиграли одесситам 0:1, поэтому обстановка перед ответной встречей была непростая. "Олимпиакос" серьезно готовился к ней, футболисты были нацелены пройти в следующий раунд турнира. Помню, перед матчем в холле гостиницы "Лондонская" давал интервью сразу трем корреспондентам (среди них был автор этих строк – Прим.В.К.). А еще запомнились бытовые проблемы, с которыми пришлось столкнуться во время проживания в Одессе. Не прошло и года после того, как распался Советский Союз – и они появились. В "Лондонской" не было воды, ее давали по часам. Это я точно помню (улыбается).

- Известно также, что перед поселением в расположенную на знаменитом Приморском бульваре гостиницу вы предупреждали своих футболистов. Мол, имейте ввиду: по бульвару будут дефилировать барышни, мечтающие о вашей любви – так что вы не попадитесь на их крючок.

- Уж я-то хорошо знаю греков – они могли бы это сделать (смеется). Поэтому и предупреждал.

- Судя по результату одесского матча (3:0 в пользу "Олимпиакоса"), они вас не ослушались.

(Смеется). Видимо, побоялись.

- Знаю, что Одесса у вас ассоциируется не только с "Черноморцем", но и с двумя его уроженцами – Леонидом Буряком и Игорем Белановым, а также проживающим в ней еще одним бывшим одноклубником Юрием Роменским. Как часто с ними общаетесь?

- Со всеми тремя нормально общаемся, созваниваемся. С Белановым видимся чаще, так как он приезжает в Киев на проведение детских турниров. А в 2018-м я отдыхал в Одессе.

- Стараетесь расширять географию отдыха?

- Конечно! Мне Одесса нравится. И жене тоже. А вот минувшим летом, несмотря на июльскую жару, вода в море почему-то была холодная, градусов 17, наверное. Я такой температуры воды не люблю, вот 21-22 – это нормально. А в семнадцатиградусную разве что после хорошей баньки можно прыгнуть.

- Если будете собираться в Одессу ближайшим летом, то лучше приезжать в августе.

- (Улыбается). Хорошо, я учту.

- Что бы вы пожелали молодому поколению футболистов?

- Играть в футбол и любить футбол – вот и все. Оно ведь как бывает – стоит только футболисту хотя бы чуть-чуть получить хорошую прессу и попасть в сборную, как он останавливается в росте. Главное – не довольствоваться достигнутым, а двигаться вперед. В этом стремлении нужно постараться попасть в хороший зарубежный клуб, выиграть "Золотой мяч". При огромном желании и максимуме труда все в футболе возможно. Взять, к примеру, Андрея Ярмоленко, который из киевского "Динамо" попал в английский "Вест Хэм". Или же Евгения Коноплянку, успевшего поиграть в испанской "Севилье" и немецком "Шальке". Да и другие футболисты смогли засветиться в Европе – Руслан Малиновский, Роман Яремчук, Роман Безус. Молодым игрокам есть с кого брать пример.