Кривцов: Задача-минимум на Евро-2020 - выйти из группы

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал об отпуске, подвел итоги прошлого сезона и вспомнил самый памятный матч в отборе к Евро-2020.

- Сергей, "Шахтер" уже вышел из отпуска. Успели ли вы отдохнуть и перезагрузиться?

- Да, успели с семьей хорошо отдохнуть. Отпуск разделил на две части. Сначала мы были в теплых краях, на море, а после Нового года провели время в Лондоне.

- Удалось ознакомиться со столицей Великобритании?

- Да, на этот раз времени было более чем достаточно. Когда приезжал туда с командой, времени для экскурсий не было. Сейчас уже все спокойно посмотрели. Понравилось.

- Андрея Ярмоленко или Андрея Шевченко в Лондоне не встретили?

- Именно 2 января увиделись с Андреем Ярмоленко. Поужинали, пообщались в кругу друзей, а на следующий день у него уже была реабилитационная программа.

- Каким вам запомнился прошедший год?

- Думаю, в целом он был положительным, несмотря на то, что мы с "Шахтером" не сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Хоть и в другом турнире, но мы продолжаем борьбу в еврокубках. В прошлом году мы стали чемпионами Украины и выиграли Кубок, сейчас тоже лидируем в чемпионате и имеем хорошие шансы на золото. Поэтому, на мой взгляд, плюсов было все же больше, чем минусов.

- Матчи сборной в отборе Евро-2020 - особые эмоции?

- Да, не будем забывать, что перед этим мы еще выиграли группу в Лиге наций. Выход в финальную часть Евро-2020 тоже стал запоминающимся.

- Какой поединок вы считаете лучшим для сборной в 2019 году?

- Все матчи были хороши, но в эмоциональном плане, конечно, отдельно стоит домашняя игра со сборной Португалии. Для себя еще бы выделил выездной матч с "Манчестер Сити" в составе "Шахтера". Также мы обыграли "Динамо" в серии пенальти в четвертьфинале Кубка, когда игровое время завершилось вничью - 1:1.

- Была игра, которую вспоминать не хочется?

- Пока остается осадок от последнего матча в Лиге чемпионов - против "Аталанты". Жаль, что не смогли выиграть и пройти дальше.

- Чего "горнякам" не хватило в этой Суперлиге?

- Это тяжелый турнир. Каждый поединок необходимо проводить на пределе своих возможностей. Может, где-то не хватило везения, где-то что-то не получилось. Наверное, мы очень хотели добиться успеха в групповом раунде, были напряжены, и это волнение сказалось на игре.

- Впереди у "Шахтера" сборы. У кого нагрузки большие - у Фонсеки или в Каштру?

- С Луишем Каштру мы пока проходили только летние сборы. Думаю, у него нагрузка не меньше, чем были в Паулу. Сейчас будут зимние сборы, посмотрим и сравним. Приятно, что современные тренеры не делают ставку на большое количество тестов и "физуху". Основная нагрузка идет через игровые упражнения и контрольные матчи.

- У "Шахтера" первый официальный весенний матч - против "Бенфики" в Харькове. Как восприняли результаты жеребьевки в Лиге Европы?

- Реакция нормальная. Нам достался достойный соперник. "Бенфика" находится на подъеме, команда играет в атакующий футбол, усилила свой состав несколькими игроками. Думаю, что наш тренерский штаб и так хорошо знаком с игрой "Бенфики", но скоро изучит ее еще лучше и расскажет, как действовать против этого соперника.

- Первый поединок дома - плюс или минус для "Шахтера"?

- Результат двухраундовой дуэли покажет, хорошо или плохо играть первый матч на выезде. Кто по сумме двух встреч лучше себя проявит, тот и пройдет дальше.

- В чемпионате Украины 14-очковый отрыв от "Динамо" позволит "горнякам№ без труда пройти весеннюю часть?

- Мы будем играть до конца, каким бы ни был отрыв от "Динамо". Расслабимся только тогда, когда у киевлян не будет даже математических шансов догнать "Шахтер". Впереди еще достаточно матчей, и после того как команды разделятся на шестерки, игры будут сложными и серьезными. Поэтому выиграть золото будет нелегко. Весной болельщиков ждут интересные соревнования.

- Получится ли после чемпионата Украины сразу переключиться на финальную часть чемпионата Европы?

- Да, думаю, проблем не будет. Убежден, что сил и эмоций нам хватит. У нас будет время как отдохнуть, так и подготовиться к Евро. В сборной Украины профессиональный тренерский штаб, с опытом, и я уверен, что тренеры составят такую ​​программу, которая позволит нам свежими подойти к играм на чемпионате Европы.

- Что можете сказать о Нидерландах и Австрии - соперников по Евро-2020?

- Слабых сборных на Евро не будет. Те же румыны, косовары или грузины, которые могут стать нашим третьим соперником по группе, тоже будут кусаться.

- Какая задача для Украины будет стоять на Евро?

- Конечно, задача-минимум - выйти из группы, а там посмотрим. Будем стараться продвинуться по турнирной сетке как можно дальше.