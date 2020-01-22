Шевчук: Вряд ли Шевченко будет вызывать Селезнева и Зозулю, возможно, просмотрит Русина

Бывший игрок сборной Украины и экс-главный тренер "Олимпика", а ныне эксперт канала "Футбол" Вячеслав Шевчук прокомментировал травму ключевого нападающего сборной Романа Яремчука перед финальной частью Евро-2020

"На данный момент Яремчук очень важный игрок для сборной. В этом сезоне он хорошо себя проявил, постоянно забивая за "Гент", а также отличался и голами в национальной сборной. А чем ценен нападающий? Забитыми голами. Главный тренер сборной Андрей Шевченко постоянно ставил Романа в стартовый состав, и тот не подводил наставника.

Да, есть еще Мораес. Если в "Шахтере" он хорошо адаптирован, то в сборной есть некоторые сложности. Но со своим опытом он однозначно может заменить Яремчука. В ближайшем резерве не вижу никого, кто мог бы на позиции центрфорварда проявить себя, учитывая тактику Андрея Шевченко. Это большая потеря.

Беседин наверняка не сможет помочь сборной в течение некоторого времени из-за допингового скандала. Есть Евгений Селезнев, неплохо играющий в Турции, есть Роман Зозуля, выступающий в Испании. Однако вряд ли Шевченко будет их привлекать. Если покажет себя Русин в весенней части за "Динамо", может будет вызван для просмотра. Трудно прогнозировать, способен ли он стать для начала игроком основного состава киевлян.

Правда, в футболе быстро все меняется, и вдруг сможет "выстрелить", показав себя с наилучшей стороны. Но будем верить, как прогнозируют врачи, Яремчук выбыл только на 2-3 месяца. Затем ему еще около двух месяцев понадобиться набрать кондиции, и к чемпионату Европы будет в полной готовности. Нужно понимать уровень травмы. Андрей Ярмоленко также имел проблемы с ахиллом, восстановился, и сейчас, как и прежде, играет ведущую роль в сборной. Неприятная ситуация, но поправимая".