Блохин назвал задачу-минимум для сборной Украины на Евро-2020

Экс-наставник "сине-желтых" Олег Блохин, который возглавлял команду во время ЧМ-2006 и Евро-2012, вспомнил подготовку своих команд и сравнил с командой Шевченко.

Блохину напомнили, что тогда на сбор в Турцию сине-желтые отправились с семьями.

"Мы вместе так решили. У футболистов была неделя на отдых перед серьезной работой, и мы предложили им улететь в Турцию с женами и детьми, - вспоминает Блохин. - Там, как говорится, совмещали полезное с приятным. Восстанавливались, тренировались и отдыхали. Готовность некоторых футболистов нужно было подтянуть - и мы это делали".

3-4 спарринги перед Евро-2020 - как раз достаточно, считает экс-тренер.

"Сыграли в Киеве с Коста-Рикой, потом было два поединка в Швейцарии - с Италией и Ливией, а уже перед самым форумом заехали на игру в Люксембург, - говорит тренер. - Соперников, кстати, пытались подбирать примерно по стилю наших будущих оппонентов. Думаю, угадали. Как попали в цель и с физической готовностью - с этим у нас не было никаких проблем по ходу всего турнира".

На Евро-2012 стартовали на несколько дней раньше, чем в 2006 году.

"Спарринги проводили в Австрии и Германии - сыграли с эстонцами, австрийцами, турками. На чемпионат Европы мы тоже были неплохо готовы, но там, в решающем матче, сказался другой фактор - сами знаете, какой, - говорит экс-тренер. - Да и группа у нас была такая, что попробуй из нее выйти - Франция, Англия, Швеция. Но мы были совсем рядом с плей-офф. Надеюсь, нынешней сборной Украины удастся пройти, как минимум, в стыковые матчи, а там уже будет видно".