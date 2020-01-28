  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Официально: Сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В столице Румынии команда Шевченко проведет два из трех матчей группы

Официально: Сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте
Новина українською

Сборные-участницы Евро-2020 определились с базами на турнире. Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины выбрала в качестве базы Бухарест.

Австрия – Зеефельд, Австрия;

Англия – Бертон-апон-Трент, Англия;

Бельгия – Тюбиз, Бельгия;

Германия – Херцогенаурах, Германия;

Дания – Хельсингер, Дания;

Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;

Италия – Коверчано, Флоренция, Италия;

Нидерланды – Зейст, Нидерланды;

Польша – Портмарнок, Ирландия;

Португалия – Будапешт, Венгрия;

Россия – Новогорск, Московская область;

Турция – Баку, Азербайджан;

Украина – Бухарест, Румыния;

Уэльс – Баку, Азербайджан;

Финляндия – Репино, Санкт-Петербург;

Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;

Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия;

Чехия – Керри, Эдинбург, Шотландия;

Швейцария – Рим, Италия;

Швеция – Мейнут, Ирландия.

Напомним, что на данный момент известны 20 из 24 команд-участниц Евро-2020.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швеция Германия Австрия Англия Дания Испания Италия Нидерланды Португалия Франция Швейцария Бельгия Польша Россия Турция Уэльс Финляндия Хорватия Чехия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...