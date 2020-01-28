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Официально: Сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте
В столице Румынии команда Шевченко проведет два из трех матчей группы
Сборные-участницы Евро-2020 определились с базами на турнире. Как сообщает официальный сайт УЕФА, сборная Украины выбрала в качестве базы Бухарест.
Австрия – Зеефельд, Австрия;
Англия – Бертон-апон-Трент, Англия;
Бельгия – Тюбиз, Бельгия;
Германия – Херцогенаурах, Германия;
Дания – Хельсингер, Дания;
Испания – Лас-Росас-де-Мадрид, Испания;
Италия – Коверчано, Флоренция, Италия;
Нидерланды – Зейст, Нидерланды;
Польша – Портмарнок, Ирландия;
Португалия – Будапешт, Венгрия;
Россия – Новогорск, Московская область;
Турция – Баку, Азербайджан;
Украина – Бухарест, Румыния;
Уэльс – Баку, Азербайджан;
Финляндия – Репино, Санкт-Петербург;
Франция – Клерфонтэн-ан-Ивелин, Франция;
Хорватия – Сент-Андрус, Шотландия;
Чехия – Керри, Эдинбург, Шотландия;
Швейцария – Рим, Италия;
Швеция – Мейнут, Ирландия.
Напомним, что на данный момент известны 20 из 24 команд-участниц Евро-2020.