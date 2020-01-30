Билеты на второй товарищеский матч сборной Украины: 485 грн и только онлайн

27 марта в Париже "сине-желтые" сыграют с командой Франции, а 31 марта в Хожуве (Польша) - со сборной Польши.

Сегодня стартует продажа билетов на контрольный матч сборных Польши и Украины. Игра пройдет на Силезском стадионе города Хожув (начало - в 20.45 по местному времени, в 21.45 по Киеву).

Болельщики могут приобрести билеты на сайте www.tiсketsbox.com с 30 января по 3 марта.

На один аккаунт можно заказать не более 4 билетов. Билеты не являются именными, однако из соображений безопасности собираются паспортные данные.

Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 70 злотых (485 грн). С цены билета дополнительный сервисный сбор в размере 8% платится за услуги компании ticketsbox.com.