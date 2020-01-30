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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Билеты на второй товарищеский матч сборной Украины: 485 грн и только онлайн

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Состоится в Польше

Билеты на второй товарищеский матч сборной Украины: 485 грн и только онлайн
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27 марта в Париже "сине-желтые" сыграют с командой Франции, а 31 марта в Хожуве (Польша) - со сборной Польши.

Сегодня стартует продажа билетов на контрольный матч сборных Польши и Украины. Игра пройдет на Силезском стадионе города Хожув (начало - в 20.45 по местному времени, в 21.45 по Киеву).

Болельщики могут приобрести билеты на сайте www.tiсketsbox.com с 30 января по 3 марта.

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На один аккаунт можно заказать не более 4 билетов. Билеты не являются именными, однако из соображений безопасности собираются паспортные данные.

Стоимость одного билета в сектор украинских болельщиков составляет 70 злотых (485 грн). С цены билета дополнительный сервисный сбор в размере 8% платится за услуги компании ticketsbox.com.

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В статье: Украина Билеты Польша Товарищеский матч Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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