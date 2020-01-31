Андрей Шевченко призывает дождаться конца марта

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос о будущей подготовке "сине-желтых" к Евро-2020.

Его спросили, будет ли в мартовских поединках с Францией и Польшей Украина непосредственно наигрывать основу под Евро, или тренерский штаб позволит себе определенные эксперименты.

Мы очень зависимы от игроков, от их формы, состояния здоровья. Надо дождаться конца марта... это сложное для Украины время, посмотреть, не будет травм, в какой форме будут наши сборники. И тогда определяться с тем, с кого мы будем избирать состав.

Спросили Шевченко и о том, планирует ли тренерский штаб просматривать вживую спарринги с участием будущих соперников по Евро - Нидерландов и Австрии, а также матчи плей-офф Лиги наций.

"Мы имеем достаточно тренеров для того, чтобы разделиться и посетить все интересные нам поединки, с этим проблем не будет", - заверил коуч.