Шевченко: Идеальные матчи всегда впереди, но поединок против Сербии - действительно был одним из лучших

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от выступления в квалификации Евро-2020.

- Андрей, 2019 стал одним из самых успешных в истории сборной Украины. Вам лично его можно добавить в список самых ярких?

- Да, безусловно, это был особенный год для меня. Я очень доволен той работой, которую мы провели, и не только в этом сезоне. Нынешние результаты - это плоды трехлетней работы нашего тренерского штаба. Впереди еще много работы, однако приятно, что нынешние наши достижения, первый выигрыш отбора к Евро и первый год без поражений, уже стали рекордными.

- Старт в квалификации Евро-2020 против действующих чемпионов континента на их поле предусматривал не только эффективную тактическую подготовку к матчу, но и умелую психологическую работу. Судя по результату, выполнено оно было на отлично?

- Для нас отбор начинался сложно. Мы получили гостевую игру против главного конкурента - Португалии, причем в гостях, в самом начале второй части сезона, в марте, когда наши клубы только отходили от трехмесячного зимнего перерыва. Мы провели тактически грамотный поединок, но я согласен, что многое решил высокий соревновательный настрой футболистов. Ничья в Лиссабоне стала для нас большим бонусом и предоставила уверенность для дальнейшей борьбы в группе.

- Можно ли, учитывая ход событий на поле, назвать победу в Люксембурге стержневой в плане дальнейшей борьбы в группе?

- Этот матч был только вторым в календаре нашего цикла, нам повезло в конце игры, однако даже после этого впереди было еще шесть поединков, и назвать переломной эту победу можно, только если называть переломной каждую победу. Тогда, в марте, мы взяли четыре очка в первых двух матчах, и это нас вполне устроило.

- Качество действий ваших подопечных во Львове в поединке с Сербией уже является тем эталоном, к которому вы стремитесь в своей работе?

- Мы провели очень удачный поединок, я читал, его теперь называют даже лучшим по уровню игры команды за все времена. Идеальные матчи всегда впереди, но этот - действительно один из лучших за то время, что я тренирую сборную. Перед матчем мы провели очень правильную подготовку, это были двухнедельные сборы. Игра была важна и с точки зрения результата, и с точки зрения качества футбола. В итоге мы остались довольны всем. Хочу также сказать о классной атмосфере на стадионе, благодаря которой ребята были заряжены на хороший результат.

- Спарринги с Нигерией и Эстонией доказали, что есть еще над чем работать в вопросах подготовки полноценного резерва. Согласны?

- Эти поединки мы использовали для того, чтобы дать возможность сыграть тем, кто не получал достаточной игровой практики в предыдущих матчах. Важно, чтобы резервисты почувствовали себя в нашей системе игры, поняли взаимодействие, свои позиции на поле.

- Победа над Португалией стала кульминацией отбора. Сейчас, когда эмоции улеглись, назовите три главные составляющие того успеха.

- Первое - это то, что на момент игры в Киеве у нас все были в обойме, все здоровы, и былоиз кого выбирать состав. Второе - это то, что футболисты подошли к поединку в идеальной форме, никто не растерялся после победы над Литвой, было одно стремление - сыграть и победить. И третье - это эмоциональная составляющая, мы принимали португальцев дома на самом большом стадионе страны, принимали их как лидеры, чувствуя поддержку всех болельщиков и вообще всей Украины.

- Голы, забитые на последних минутах в матчах с Люксембургом, Эстонией, Сербией, свидетельствуют о характере команды Шевченко. И это было заметно еще в прошлом году - в поединках Лиги наций с чехами и словаками...

- Голы на последних минутах свидетельствуют о том, что команда не меняет структуры своей игры, она действует на протяжении всего матча согласно плану. И когда есть ощущение того, что все делается правильно, тогда никто не теряет хладнокровия, просто доиграет все до конца. Отсюда и голы на последних минутах или секундах. Мы просто хотим победить.