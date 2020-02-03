Андрей Шевченко посетил тренировку Динамо в Турции

Киевское "Динамо" продолжает работу на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.

Вечерняя тренировка второго дня "Динамо" на сборе ознаменовалась визитом тренеров сборной Украины, которые прибыли в Турцию специально для того, чтобы понаблюдать за игроками национальной команды.

Главный тренер сборной Андрей Шевченко пообщался с Алексеем Михайличенко, затем встретился с динамовскими сборниками, после чего понаблюдал за работой игроков в тренировочном лагере.

Также сообщается, что уже готов вернуться в общую группу форвард Назарий Русин, у которого было микроповреждение.

Во вторник "Динамо" снова проведет два занятия на тренировочном поле, а в среду сыграет первый контрольный матч на втором тренировочном сборе.