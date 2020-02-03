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Андрей Шевченко посетил тренировку Динамо в Турции
Андрей Николаевич просматривает работу сборников
Киевское "Динамо" продолжает работу на втором учебно-тренировочном сборе в Турции.
Вечерняя тренировка второго дня "Динамо" на сборе ознаменовалась визитом тренеров сборной Украины, которые прибыли в Турцию специально для того, чтобы понаблюдать за игроками национальной команды.
Главный тренер сборной Андрей Шевченко пообщался с Алексеем Михайличенко, затем встретился с динамовскими сборниками, после чего понаблюдал за работой игроков в тренировочном лагере.
Также сообщается, что уже готов вернуться в общую группу форвард Назарий Русин, у которого было микроповреждение.
Во вторник "Динамо" снова проведет два занятия на тренировочном поле, а в среду сыграет первый контрольный матч на втором тренировочном сборе.