Бурда: Шевченко привнес в сборную Украины менталитет победителя

Центральный защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Никита Бурда сейчас оправляется от тяжелой травмы и рассуждает о своем возвращении на поле.

В частности говорит о сине-желтых на предстоящем Евро-2020.

"Задача всегда нужно решать поэтапно. Не стоит делать громких заявлений, мол, наша задача - 1/4 или 1/2. Во-первых, у нас непростая группа с Нидерландами и Австрией, - напоминает футболист. - Для начала нужно выйти из группы, а дальше будет видно. Это тоже непросто сделать, учитывая тот факт, что начинаем чемпионат в Амстердаме со сборной Нидерландов".

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Никита выделяет главные заслуги Андрея Шевченко в сборной Украины.

"Во-первых, Шевченко сплотил коллектив. Нет разделения на лагеря, - видит Бурда. - Во-вторых, Шевченко научил не бояться играть в футбол. Наша сборная теперь контролирует ситуацию на поле, не боится выходить из обороны через пас, даже если соперник активно прессингует.

Главное требование Шевченко - играть, как ведущие европейские сборные. Он принес в команду менталитет победителя.

Он в молодом возрасте уехал в Европу и почти всю карьеру провел в Италии и Англии, поработал с именитыми тренерами, наблюдал за их работой, перенял все самое лучшее. К тому же Шевченко выбрал себе правильных помощников в штаб. Он подошел по-новому и к управлению сборной".