Сборная Украина перед Евро-2020 планирует провести товарищеские матчи в Киеве и Львове

Сборная Украины планирует перед Евро-2020 провести два домашних товарищеских матча, сообщил журналист Игорь Цыганык.

УАФ хочет, чтобы матчи прошли в Киеве и Львове.

Эти спарринги планируется провести в июне, непосредственно перед официальным отъездом на турнир.

Отметим, что на данный момент официально подтверждены только два контрольных матча сборной – с Польшей и Францией. Также ранее СМИ сообщали о том, что УАФ хочет договорится о матчах с Кипром и Ирландией, однако никакой официальной информации по этим матчам не было.