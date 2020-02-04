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Национальная сборная Украины

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Сборная Украина перед Евро-2020 планирует провести товарищеские матчи в Киеве и Львове

Национальная сборная Украины
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Сборная Украина перед Евро-2020 планирует провести товарищеские матчи в Киеве и Львове
Новина українською

Сборная Украины планирует перед Евро-2020 провести два домашних товарищеских матча, сообщил журналист Игорь Цыганык.

УАФ хочет, чтобы матчи прошли в Киеве и Львове.

Эти спарринги планируется провести в июне, непосредственно перед официальным отъездом на турнир.

Отметим, что на данный момент официально подтверждены только два контрольных матча сборной – с Польшей и Францией. Также ранее СМИ сообщали о том, что УАФ хочет договорится о матчах с Кипром и Ирландией, однако никакой официальной информации по этим матчам не было.

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В статье: Украина
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Источник:
Football Hub

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