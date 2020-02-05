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В штабе национальной сборной Украины - третий тренер из Италии
Экс-коуч из "Лестера" и сборной Греции
Итальянский специалист Андреа Аззалин вошел в тренерский штаб Андрея Шевченко.
Новый тренер специализируется на физической подготовке. Он - выпускник Миланского университета, дипломированный доктор по физической подготовке спортсменов.
Работал со сборной Греции, молодежной сборной Италии, "Монако", "Фулхэмом", "Нантом", а также в "Лестере".
В тренерском штабе Раньери вместе с "лисами" побеждал в чемпионате АПЛ в сезоне 2015-2016 годов - отмечает Футбол News.
Сейчас Аззалин вместе с Шевченко находится в Турции.
Аззалин - уже третий итальянец в штабе Шевченко после Мальдеры и Тассотти.