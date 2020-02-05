Этой зимой Яремчук был перед выбором: Евро-2020 или клуб из Англии или Испании - СМИ

Нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук этой зимой принял важное решение в своей карьере.

О нем рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Яремчука с осени беспокоил голеностоп, но врачи "Гента" считали, что можно ограничиться терапевтическим методом. Да и сам Роман чувствовал, что находится в хорошей форме, поэтому провел эту половину сезона на уколах.

Задача "Гента" - продать игрока, и, конечно, ему не советовали ложиться на операцию, на долгое восстановление. Было понятно, что можно и дальше играть на уколах, но тогда, например, о Евро-2020 можно было забыть", - описывает ситуацию Цыганик.

Яремчук пообщался с Андреем Шевченко, который сказал, что очень рассчитывает на него в Евро-2020.

Читайте также Яремчук перенес операцию на ахилле

"И было принято решение об операции. Она прошла успешно, но сразу отпала возможность, что он сейчас покинет "Гент". У него были предложения из Англии, Испании, Италии.

Но когда стало известно об операции, то было понятно, что он остается до конца сезона. А после Евро-2020 "Гент" уже может продать его. Реабилитация продлится еще месяц, а 5 марта он вернется к беговой работе ", - объяснил господин Цыганик.