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Этой зимой Яремчук был перед выбором: Евро-2020 или клуб из Англии или Испании - СМИ

Национальная сборная Украины
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Дилемма, в которой Роман принял решение как форвард Украины

Этой зимой Яремчук был перед выбором: Евро-2020 или клуб из Англии или Испании - СМИ
Новина українською

Нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук этой зимой принял важное решение в своей карьере.

О нем рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Яремчука с осени беспокоил голеностоп, но врачи "Гента" считали, что можно ограничиться терапевтическим методом. Да и сам Роман чувствовал, что находится в хорошей форме, поэтому провел эту половину сезона на уколах.

Задача "Гента" - продать игрока, и, конечно, ему не советовали ложиться на операцию, на долгое восстановление. Было понятно, что можно и дальше играть на уколах, но тогда, например, о Евро-2020 можно было забыть", - описывает ситуацию Цыганик.

Яремчук пообщался с Андреем Шевченко, который сказал, что очень рассчитывает на него в Евро-2020.

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"И было принято решение об операции. Она прошла успешно, но сразу отпала возможность, что он сейчас покинет "Гент". У него были предложения из Англии, Испании, Италии.

Но когда стало известно об операции, то было понятно, что он остается до конца сезона. А после Евро-2020 "Гент" уже может продать его. Реабилитация продлится еще месяц, а 5 марта он вернется к беговой работе ", - объяснил господин Цыганик.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Роман Яремчук Евро-2020 Гент (Бельгия) трансфер
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Источник:
Циганик Live

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