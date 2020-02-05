Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Кипром. В Полтаве либо Харькове

Украинская Ассоциация футбола продолжает работать над спаррингами для сборной Украины перед Евро-2020.

Как стало известно "Команде №1", 26 мая Украина сыграет товарищеский матч с Кипром. Также запланированы матчи на 2 и 7 июня, однако на данные даты соперники еще неизвестны.

Также сообщается, что все три матча состоятся в Украине, а игра против киприотов может состояться либо в Харькове, либо в Полтаве.

Интересно, что в игре с Кипром Андрей Шевченко вряд ли задействует украинских легионеров, у которых окончание сезона намечено преимущественно на 24 мая.

Ну и следует добавить, что именно 2-го июня (в день матча сборной) до 23:59 по среднеевропейскому времени тренеры всех участников форума должны объявить заявки своих команд. Туда традиционно войдут 23 футболиста — три вратаря и 20 полевых игроков.