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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кандидаты на Евро. Кто может попасть в сборную Украины в ближайшее время. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

О семи украинских талантах, которые стучат в двери сборной

Кандидаты на Евро. Кто может попасть в сборную Украины в ближайшее время. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

В течение отбора к Евро-2020 Андрей Шевченко определил свою обойму игроков, которой доверял, та в свою очередь его не подводила. Но в футболе форс-мажор происходит очень часто. Например, этой зимой мы фактически потеряли Артема Беседина, на длительный период выпал Яремчук, постоянно попадает в лазарет Ярмоленко. В какой форме ключевые исполнители подойдут к континентальному первенству, сказать трудно. Поэтому не исключено, что в последний момент Шевченко придется вводить в состав новичков. Канал UA-Футбол решил составить свой список из игроков, которые ближе всего подобрались к попаданию в национальную сборную Украины.

Конечно, список субъективен. У вас наверняка есть свое мнение по поводу того, кого не хватает, или кто лишний. Пишите в комментариях свои варианты и не забывайте подписываться на канал.

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В статье: Андрей Шевченко Национальная сборная Украины Назарий Русин канал UA-Футбол Денис Попов
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Комментарии (1)
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ysebe1970 (Бровары)
07.02.2020 в 13:25
Да тут проблемы у целого состава ну может оборона более менее.. Коноплянка в шахте последнего пасет.. Малиновский выходит в конце второго тайма.. Зинченко вышел и налажал и скорей всего опять дубль .. Цыганков травмы . Проблем море..
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