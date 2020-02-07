Кандидаты на Евро. Кто может попасть в сборную Украины в ближайшее время. ВИДЕО

В течение отбора к Евро-2020 Андрей Шевченко определил свою обойму игроков, которой доверял, та в свою очередь его не подводила. Но в футболе форс-мажор происходит очень часто. Например, этой зимой мы фактически потеряли Артема Беседина, на длительный период выпал Яремчук, постоянно попадает в лазарет Ярмоленко. В какой форме ключевые исполнители подойдут к континентальному первенству, сказать трудно. Поэтому не исключено, что в последний момент Шевченко придется вводить в состав новичков. Канал UA-Футбол решил составить свой список из игроков, которые ближе всего подобрались к попаданию в национальную сборную Украины.

Конечно, список субъективен. У вас наверняка есть свое мнение по поводу того, кого не хватает, или кто лишний. Пишите в комментариях свои варианты и не забывайте подписываться на канал.