Павелко: Матчи сборной в Харькове, Киеве и Львове - наша с Шевченко идея

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о том, как зародилась идея сыграть три товарищеских матча сборной в Киеве, Львове и Харькове.

Напомним, что сборная Украины перед Евро-2020 в этих городах проведет матчи против Кипра, Северной Ирландии и Израиля.

"Я сегодня обратился к членам исполкома УАФ, чтобы поддержали нашу с Андреем Шевченко идею сыграть три матча по всей стране. Логично, что первый сбор будет проводиться в Харькове, поэтому с Кипром там и сыграем. Это удобно. Второй сбор будет в Киеве, где подготовимся к Северной Ирландии. Есть предложение порадовать киевских болельщиков и сыграть на НСК "Олимпийский". Надеюсь на такой же заряд энергии, какой был в матче Украина - Португалия.

После этого есть предложение перелететь во Львов, и перед выездом на Евро сыграть с Израилем. Зная энергетику Львова, будет позитивно сыграть именно в этом городе перед чемпионатом Европы", - считает Павелко.