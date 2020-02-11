"Сливочному" вратарю сборной Украины исполнился 21 год

Сегодня День рождения празднует Андрей Лунин.

Несмотря на юный возраст, для украинцев он уже стал настоящей футбольной звездой - о нем много говорили, еще до того, как парень достиг совершеннолетия.

Лунин родился в городе Красноград на Харьковщине. Там и начинал заниматься футболом в местной ДЮСШ. Впоследствии прошел детские школы харьковских "Арсенала" и "Металлиста", а потом - "Днепра".

В Днепре Андрей дебютировал в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2016/2017. А когда клуб начал распадаться, Лунина подписала луганская "Заря". В ее составе Андрей дебютировал в еврокубках.

Оттуда, неожиданно для многих украинских болельщиков, Лунин перешел в... мадридский "Реал". "Сливочные" признались, что давно следили за Андреем. А "Заря", говорят, очень неплохо заработала на этом трансфере.

Было понятно, что тогда, летом 2018-го, Лунин не мог стать основным игроком в команде "Реала". Для практики его отдали в аренду в "Леганес", затем - "Реал Вальядолид". Но, к сожалению, в обоих клубах тренеры отдавали место в основе старшим киперам.

И это несмотря на то, что летом 2019-го Андрей победил со сборной Украины U-20 - стал чемпионом мира с командой Петракова, а также - лучшим голкипером турнира. Лунин постоянно попадает в рейтинг самых талантливых молодых футболистов Европы и мира.

И лишь недавно, в январе 2019-го, мадридцы нашли для Андрея клуб, где ему смогли обеспечить постоянную практику - скромный "Реал" Овьедо, который борется за выживание ...в Сегунде.

Несмотря на статус соревнований и откровенно слабую защиту новой команды, Андрей за первые 5 игр доказал свой класс и привлек внимание всей футбольной Испании. Говорят, мадридский "Реал" уже рассуждает о возвращении Лунина летом.

Тогда у Андрея будет другое важное событие - участие в Евро-2020 в составе сборной Украины. Ведь и в команде Шевченко Лунин намертво отвоевал себе второе место после тезки - Андрея Пятова.