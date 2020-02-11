Шевченко: Я доволен увиденным в Турции, ребята находятся в хорошем настроении

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал об итогах своей поездки в Турции, где коуч посетил лагеря "Динамо" и "Шахтера" на сборах.

"Мы посетили тренировочные лагеря украинских клубов в Турции. Побывали в "Динамо" и "Шахтере". Команды уже получают нагрузку, идет подготовка к старту второй части сезона. Мы хорошо пообщались с ребятами, с тренерами команд. Оценили состояние, в котором находятся футболисты.

Это была плановая поездка, со мной были Андреа Мальдера и Андреа Аззалин - тренер по физподготовке, который присоединится к штабу в этом году. Кстати, он уже присутствовал на последнем сборе команды перед матчами с Эстонией и Сербией. В то же время продолжит свою работу в сборной Иван Баштовой.

Наш штаб получил важные данные о готовности отдельных исполнителей. В общем я доволен увиденным в Турции, наши ребята находятся в хорошем настроении", - сказал Шевченко.

Напомним, что на конец марта запланировано ближайший сбор национальной команды, во время которого состоятся выездные товарищеские матчи со сборными Франции (27-го числа) и Польши (31-го). А уже непосредственно перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут еще три домашних спарринга - с Кипром (26 мая), Северной Ирландией (2 июня) и Израилем (7 июня).