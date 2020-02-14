Официально: УАФ утвердила три города Украины, которые примут товарищеские матчи сборной

Исполнительный комитет УАФ поддержал предложение президента ассоциации Андрея Павелко определить Харьков, Киев и Львов городами, которые примут три товарищеских матча "сине-желтых" перед их стартом на Евро-2020.

Итак, национальная сборная Украины 26 мая в Харькове на ОСК "Металлист" сыграет с командой Кипра, 2 июня в Киеве на НСК "Олимпийский" - с Северной Ирландией и 7 июня во Львове на стадионе "Арена Львов" - с Израилем.

"Эти 3 матча состоятся на Востоке, в Центре и на Западе Украины. Итак, болельщики из всех регионов смогут зарядить своими эмоциями главную команду накануне решающего турнира. И вообще, это символично, ведь футбол в последнее время - это то, что объединяет нашу страну и дарит положительные эмоции миллионам болельщиков", - отмечал Павелко.

Кроме того, в рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины проведет еще 2 товарищеские встречи на выезде в марте. 27-го числа в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс" (начало матча - в 22.00 по Киеву) наша команда сыграет против действующих чемпионов мира французов, а 31 марта в Хожуве на Силезском стадионе (начало - в 21.45 по киевскому времени) команда Андрея Шевченко встретится с Польшей.