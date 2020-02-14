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Национальная сборная Украины

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Евро-2020. УАФ показала отель, в котором будет базироваться сборная Украины

Национальная сборная Украины
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Ресорт расположен на территории 5-ти гектаоров

Евро-2020. УАФ показала отель, в котором будет базироваться сборная Украины
Новина українською

Как стало известно ранее, сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте. Сегодня же УАФ рассказала, где именно будет базироваться команда Андрея Шевченко.

Как и положено по регламенту финального турнира чемпионата Европы, национальная команда Украины прибудет в избранное лагеря на Евро минимум за пять дней до стартовой игры. Базироваться команда будет в резорте "Каро", который расположен в 15-ти минутах езды от центра румынское столицы на территории 5 га.

Комплекс насчитывает 190 номеров, около 70-ти из которых будет снимать украинский делегация. Игроки, тренеры и персонал команды разместятся на двух этажах в одном из блоков комплекса. В сборной будет свой отдельный вход в здание.

Один из ресторанов отеля на все время будет зарезервирован для украинской команды. Как и зал для теоретических занятий, он расположен в том же крыле здания. Там же - комната с экипировкой и массажные. Все - рядом и под охраной секьюрити, которые УЕФА директивно отправляет в расположение каждой команды-участницы финального турнира.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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