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Евро-2020. УАФ показала отель, в котором будет базироваться сборная Украины
Ресорт расположен на территории 5-ти гектаоров
Как стало известно ранее, сборная Украины на Евро-2020 будет базироваться в Бухаресте. Сегодня же УАФ рассказала, где именно будет базироваться команда Андрея Шевченко.
Как и положено по регламенту финального турнира чемпионата Европы, национальная команда Украины прибудет в избранное лагеря на Евро минимум за пять дней до стартовой игры. Базироваться команда будет в резорте "Каро", который расположен в 15-ти минутах езды от центра румынское столицы на территории 5 га.
Комплекс насчитывает 190 номеров, около 70-ти из которых будет снимать украинский делегация. Игроки, тренеры и персонал команды разместятся на двух этажах в одном из блоков комплекса. В сборной будет свой отдельный вход в здание.
Один из ресторанов отеля на все время будет зарезервирован для украинской команды. Как и зал для теоретических занятий, он расположен в том же крыле здания. Там же - комната с экипировкой и массажные. Все - рядом и под охраной секьюрити, которые УЕФА директивно отправляет в расположение каждой команды-участницы финального турнира.
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