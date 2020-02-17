Сборная Украины определилась с тренировочной базой на Евро-2020

На Евро-2020 каждая команда-участница будет иметь возможность провести только одну тренировку на каждой из домашних арен чемпионата при условии проведения ею матча на этом стадионе.

Поэтому почти всю подготовительную работу сборные будут проводить на полях, которые они выбрали за свои официальные тренировочные площадки.

Для национальной команды Украины базовой станет арена, которая расположена в пригороде Бухареста – Волунтари и носит имя знаменитого румынского тренера Ангела Иорданеску.

На небольшой арене, вмещающей четыре с половиной тысячи зрителей, проводит свои домашние матчи местный клуб "Волунтари", спортивным директором ФК является бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Румынии Флорин Чернат.

Кроме основного игрового поля, на котором сборная собственно и будет проводить свои занятия, здесь также есть поле с искусственным покрытием и еще одна натуральная поляна меньших размеров.

Ну и напомним, что два своих матча в группе сборная Украины проведёт на главной арене Румынии – "Арене Национале" в Бухаресте.