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Яремчук сообщил, когда вернется к тренировкам
Сейчас - в Сербии
Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о процессе своего восстановления после операции.
Роман сообщил, что проходит курс реабилитации в Сербии.
Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что до конца месяца начну бегать и постепенно переходить к тренировкам.
Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы.
Яремчук уверяет, что его всячески поддерживают в клубе.
Все время звонят со сборной Украины. Спрашивают, как мои дела. Конечно, такое внимание приятно и почетно. Я понимаю, какая ответственность на мне и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее.