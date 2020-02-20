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Национальная сборная Украины

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Яремчук сообщил, когда вернется к тренировкам

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сейчас - в Сербии

Яремчук сообщил, когда вернется к тренировкам
Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о процессе своего восстановления после операции.

Роман сообщил, что проходит курс реабилитации в Сербии.

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Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что до конца месяца начну бегать и постепенно переходить к тренировкам.

Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы.

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Яремчук уверяет, что его всячески поддерживают в клубе.

Все время звонят со сборной Украины. Спрашивают, как мои дела. Конечно, такое внимание приятно и почетно. Я понимаю, какая ответственность на мне и постараюсь никого не подвести. Буду работать с удвоенной энергией, чтобы вернуться еще сильнее.

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В статье: Украина Роман Яремчук Гент (Бельгия)
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