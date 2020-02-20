Яремчук сообщил, когда вернется к тренировкам

Нападающий национальной сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал о процессе своего восстановления после операции.

Роман сообщил, что проходит курс реабилитации в Сербии.

Восстановление идет очень хорошо. Думаю, что до конца месяца начну бегать и постепенно переходить к тренировкам.

Много работаю над тем, чтобы быстрее вернуться на поле и набрать свою оптимальную форму. Хочется продолжать забивать голы.