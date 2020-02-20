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Селезнев: Не знаю, почему Шевченко на меня обиделся, вообще не понимаю

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тонкий намек

Селезнев: Не знаю, почему Шевченко на меня обиделся, вообще не понимаю
Новина українською

Украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о своих отношения с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

"Не знаю, почему Андрей Николаевич на меня обиделся, вообще не понимаю этого. Но у него свои дела.

Он тренер, он великий футболист, реально великий игрок, мы все это прекрасно понимаем. Нам до него еще, как до неба", - сказал Селезнев.

Напомним, что в составе сборной Украины Селезнев в 57 матчах забил 11 голов. Последний раз форвард появлялся на поле в футболке национальной сборной в сентябре 2018 года.

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В статье: Андрей Шевченко Евгений Селезнев Украина Бурсаспор (Бурса)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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Комментарии (6)
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York (Донецк)
20.02.2020 в 19:03
Селя, ты играешь в пенсионерском чемпе, уже отыграл свое в сборной )
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+3
0
тутти-10 (Сумська область)
20.02.2020 в 18:45
І що воно собі думає? Що б воно у нинішній ЗБУ робило? Воно по молодості, як футболіст було непорозумінням, а зараз старе недорозуміння. Кого б воно мало зі складу витіснити? Мораєса? Яремчука? Ну хіба не дурне? Воно навіть у Бєсєдіна, Русина, Кравця, Сікана, Супряги не виграло б конкуренції. Ідіот голодаючий. Навіть молодим він би не підійшов під гру нинішньої ЗБУ. Яремчук зараз паше в одній грі стільки, скільки воно не наробило за всю свою карєру
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+4
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
20.02.2020 в 18:01
Эх, кормилец, кормилец. А не много ли для тебя чести. чтобы Шевченко на тебя обижался? Просто Шева здраво рассудил, что пользы от тебя на том уровне, на котором сейчас сборная - мало, а вопросов - чего это ка.цап.ский подъедайло за сборную играет - будут задавать много. Вот и решил, что такой гемор ему не нужен
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+8
-1
ZeeZoo (Кривой Рог)
20.02.2020 в 17:53
Это было на канале у Милевского — чуваки пол часа хвастались как они бухали и бабки тратили, а потом удивляются "чё Николаич в сборную не берёт?". Нах. вы там надо, брёвна
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+8
-1
makernew (Alexandriya - Kiev)
20.02.2020 в 17:47
кормильцу до Шевы не как до неба, а как до края вселенной... даже ногтя Шевченка не стоит.... да и для сборной он уже никакой.....
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+8
0
zuivva (Ларнака)
20.02.2020 в 17:41
Сєпарська шавка вилізла перед Євро- Нє панімаєт кармилєц.
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+9
-1

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