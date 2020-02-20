Селезнев: Не знаю, почему Шевченко на меня обиделся, вообще не понимаю

Украинский нападающий турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев рассказал о своих отношения с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

"Не знаю, почему Андрей Николаевич на меня обиделся, вообще не понимаю этого. Но у него свои дела.

Он тренер, он великий футболист, реально великий игрок, мы все это прекрасно понимаем. Нам до него еще, как до неба", - сказал Селезнев.

Напомним, что в составе сборной Украины Селезнев в 57 матчах забил 11 голов. Последний раз форвард появлялся на поле в футболке национальной сборной в сентябре 2018 года.