Харатин не собирается принимать венгерское гражданство - источник

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык заявил, что украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин не собирается принимать венгерское гражданство.

"Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот примет венгерское гражданство.

По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать бумаги на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной Украины", – сказал Цыганык.