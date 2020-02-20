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Харатин не собирается принимать венгерское гражданство - источник

Национальная сборная Украины
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Харатин не собирается принимать венгерское гражданство - источник
Новина українською

Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык заявил, что украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин не собирается принимать венгерское гражданство.

"Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот примет венгерское гражданство.

По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать бумаги на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной Украины", – сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Football Hub

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