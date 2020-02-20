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Харатин не собирается принимать венгерское гражданство - источник
Хавбек намерен обратить на себя внимание Андрея Шевченко
Украинский журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык заявил, что украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин не собирается принимать венгерское гражданство.
"Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот примет венгерское гражданство.
По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать бумаги на гражданство. Он остается украинцем и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной Украины", – сказал Цыганык.