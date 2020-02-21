Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У сборной Украины самое большее количество товарищеских матчей
Среди участников Евро-2020. Пока что
Официальный сайт УЕФА опубликовал информацию о товарищеских встречах команд, которые уже гарантировали себе участие в Евро-2020.
В плане Украины 5 контрольных поединков.
Столько же у сборной Нидерландов, которая недавно заявила о поединке, анонсированном на 6 июля - с Уэльсом.
В остальных команд-участниц - по большей части по 4, 3 (Уэльс, Германия, Франция, Испания), а то и 2 спарринги (Швеция, Бельгия).
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Источник:УАФ
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