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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У сборной Украины самое большее количество товарищеских матчей

Национальная сборная Украины
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Среди участников Евро-2020. Пока что

У сборной Украины самое большее количество товарищеских матчей
Новина українською

Официальный сайт УЕФА опубликовал информацию о товарищеских встречах команд, которые уже гарантировали себе участие в Евро-2020.

В плане Украины 5 контрольных поединков.

Столько же у сборной Нидерландов, которая недавно заявила о поединке, анонсированном на 6 июля - с Уэльсом.

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В остальных команд-участниц - по большей части по 4, 3 (Уэльс, Германия, Франция, Испания), а то и 2 спарринги (Швеция, Бельгия).

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В статье: Украина УЕФА Товарищеский матч Контрольный матч спарринг
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Источник:
УАФ

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