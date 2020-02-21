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На домашних матчах сборной Украины появятся бесплатные семейные сектора
Новая инициатива от президента УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о новой идее. Вскоре (уже на домашних товарищеских матчах сборной перед Евро-2020) на украинских стадионах появятся семейные сектора, которые будут бесплатными.
"До первого, исторического, матча УПЛ с использованием системы VAR остался лишь один день. Но, кроме применения новейшей технологии, поединок "Динамо" – "Ворскла" станет особенным и в другом.
Впервые матч, который должен состояться без зрителей, смогут посетить только дети. В сопровождении ответственных взрослых, конечно, но это исключительно из соображений безопасности для юных любителей футбола.
Соответствующая норма содержится в регламенте проведения соревнований УЕФА, и по моей инициативе такой пункт недавно появился в регламенте инфраструктуры и мер безопасности проведения соревнований УАФ.
Это очень большая ответственность для клуба-хозяина, но и прекрасная возможность подарить детям праздник футбола, а футболистам – необходимую поддержку на трибунах.
В связи с этим у меня родилась еще одна интересная идея: организовать бесплатные семейные сектора для болельщиков на домашних матчах национальной сборной. Это будет отличный стимул для родителей приводить своих малышей на стадион и вместе поддерживать главную команду страны.
Конечно, количество мест в таких секторах будет ограничено, а все детали их организации позже будут опубликованы на официальных ресурсах УАФ.
Семейные сектора появятся уже в ближайших домашних матчах сборной, которые состоятся 26 мая в Харькове против Кипра, 2 июня в Киеве против Северной Ирландии и 7 июня во Львове против сборной Израиля.
Приглашаю клубы УПЛ рассмотреть возможность организации таких секторов и на их домашних матчах в чемпионате Украины. Это отличный инструмент для популяризации футбола и поощрения целых семей к походам на стадионы в разных городах Украины", – написал Павелко в Фейсбуке.
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