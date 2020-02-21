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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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На домашних матчах сборной Украины появятся бесплатные семейные сектора

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Новая инициатива от президента УАФ

На домашних матчах сборной Украины появятся бесплатные семейные сектора
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о новой идее. Вскоре (уже на домашних товарищеских матчах сборной перед Евро-2020) на украинских стадионах появятся семейные сектора, которые будут бесплатными.

"До первого, исторического, матча УПЛ с использованием системы VAR остался лишь один день. Но, кроме применения новейшей технологии, поединок "Динамо" – "Ворскла" станет особенным и в другом.

Впервые матч, который должен состояться без зрителей, смогут посетить только дети. В сопровождении ответственных взрослых, конечно, но это исключительно из соображений безопасности для юных любителей футбола.

Соответствующая норма содержится в регламенте проведения соревнований УЕФА, и по моей инициативе такой пункт недавно появился в регламенте инфраструктуры и мер безопасности проведения соревнований УАФ.

Это очень большая ответственность для клуба-хозяина, но и прекрасная возможность подарить детям праздник футбола, а футболистам – необходимую поддержку на трибунах.

В связи с этим у меня родилась еще одна интересная идея: организовать бесплатные семейные сектора для болельщиков на домашних матчах национальной сборной. Это будет отличный стимул для родителей приводить своих малышей на стадион и вместе поддерживать главную команду страны.

Конечно, количество мест в таких секторах будет ограничено, а все детали их организации позже будут опубликованы на официальных ресурсах УАФ.

Семейные сектора появятся уже в ближайших домашних матчах сборной, которые состоятся 26 мая в Харькове против Кипра, 2 июня в Киеве против Северной Ирландии и 7 июня во Львове против сборной Израиля.

Приглашаю клубы УПЛ рассмотреть возможность организации таких секторов и на их домашних матчах в чемпионате Украины. Это отличный инструмент для популяризации футбола и поощрения целых семей к походам на стадионы в разных городах Украины", – написал Павелко в Фейсбуке.

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В статье: Украина Андрей Павелко
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
21.02.2020 в 21:31
Педе **раст наконец-то Придумал, как свою швру притянуть на стадион... Все же помнят, что этот криминальник вытворял с кубком Лиги Чемпионов...Возил по церквям, привозил на "малявы" и "хазы"...В кубок писяла дочурка криминальника....и что ???!!!
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