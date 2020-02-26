Левченко поделился мнением о перспективах Зинченко и проблеме сборной Украины в атаке

Футбольный эксперт, а в прошлом игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о своем видении перспектив Александра Зинченко после запрета участия его "Манчестер Сити" в еврокубках в следующих сезонах.

Евгений верит, что последние перипетии вокруг МанСити не помешают команде настроиться на поединок против "Реала".

Тем более что Хосеп Гвардиола заявил: не покинет команду. Это стало сильной моральной поддержкой для футболистов. Что касается Зинченко, то в прошлом сезоне он проводил больше времени на поле, чем сейчас. Для сборной Украины это большой минус.

Левченко убежден, что недавняя поражение от "Тоттенхэма" и удаление Зинченко в той игре не повлияет на перспективы Александра.

Мы знаем характер этого футболиста. Одна игра не может все перечеркнуть. Гвардиола гораздо чаще хвалит украинского футболиста, чем критикует. Наставник верит в Зинченко.

А вот в сборной Украины есть проблема со всей линией атаки.

Зинченко, Малиновский, Коноплянка играют не так много, как хотелось бы. Ярмоленко и Яремчук травмированы. Эти все исполнители задают темп команде. Остается только верить, что ситуация как можно быстрее поправится и сборная Украины к Евро-2020 подойдет во всеоружии.

У Яремчука, вспоминает Евгений Левченко, простой всего 2-3 месяца.