  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Левченко поделился мнением о перспективах Зинченко и проблеме сборной Украины в атаке
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левченко поделился мнением о перспективах Зинченко и проблеме сборной Украины в атаке

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Надежды на Яремчука

Левченко поделился мнением о перспективах Зинченко и проблеме сборной Украины в атаке
Новина українською

Футбольный эксперт, а в прошлом игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о своем видении перспектив Александра Зинченко после запрета участия его "Манчестер Сити" в еврокубках в следующих сезонах.

Евгений верит, что последние перипетии вокруг МанСити не помешают команде настроиться на поединок против "Реала".

Тем более что Хосеп Гвардиола заявил: не покинет команду. Это стало сильной моральной поддержкой для футболистов. Что касается Зинченко, то в прошлом сезоне он проводил больше времени на поле, чем сейчас. Для сборной Украины это большой минус.

Левченко убежден, что недавняя поражение от "Тоттенхэма" и удаление Зинченко в той игре не повлияет на перспективы Александра.

Мы знаем характер этого футболиста. Одна игра не может все перечеркнуть. Гвардиола гораздо чаще хвалит украинского футболиста, чем критикует. Наставник верит в Зинченко.

Читайте такжеЕвгений Левченко: Год дисквалификации для футболиста - это вечность

А вот в сборной Украины есть проблема со всей линией атаки.

Зинченко, Малиновский, Коноплянка играют не так много, как хотелось бы. Ярмоленко и Яремчук травмированы. Эти все исполнители задают темп команде. Остается только верить, что ситуация как можно быстрее поправится и сборная Украины к Евро-2020 подойдет во всеоружии.

У Яремчука, вспоминает Евгений Левченко, простой всего 2-3 месяца.

И тем более что перед травмой форма Романа была почти идеальной. Я надеюсь на его молодой организм, на его характер и на то, что форвард "сине-желтой" дружины быстро сможет набрать свой максимум.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка Евгений Левченко Роман Яремчук Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...