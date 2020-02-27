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Сборная Украины за участие в Евро получит памятную табличку
Один приз мы уже заработали
Как известно, победитель чемпионата Европы получает грациозный и желанный Кубок Анри Делоне.
Кроме него, победители Евро-2020 получат 40 комплектов золотых медалей, а финалисты - такое же количество серебряных. Эти награды будут распределены между футболистами и персоналом команды по выбору коллектива.
Более того, каждый участник Евро-2020, в том числе и сборная Украины, точно получит памятную табличку.
Победитель, финалист, а также команды, проигравшие в полуфиналах, получат специальные таблички.