Сборная Украины за участие в Евро получит памятную табличку

Как известно, победитель чемпионата Европы получает грациозный и желанный Кубок Анри Делоне.

Кроме него, победители Евро-2020 получат 40 комплектов золотых медалей, а финалисты - такое же количество серебряных. Эти награды будут распределены между футболистами и персоналом команды по выбору коллектива.

Более того, каждый участник Евро-2020, в том числе и сборная Украины, точно получит памятную табличку.

Победитель, финалист, а также команды, проигравшие в полуфиналах, получат специальные таблички.