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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины за участие в Евро получит памятную табличку

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Один приз мы уже заработали

Сборная Украины за участие в Евро получит памятную табличку
Новина українською

Как известно, победитель чемпионата Европы получает грациозный и желанный Кубок Анри Делоне.

Кроме него, победители Евро-2020 получат 40 комплектов золотых медалей, а финалисты - такое же количество серебряных. Эти награды будут распределены между футболистами и персоналом команды по выбору коллектива.

Более того, каждый участник Евро-2020, в том числе и сборная Украины, точно получит памятную табличку.

Победитель, финалист, а также команды, проигравшие в полуфиналах, получат специальные таблички.

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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
27.02.2020 в 17:38
Ещё не известно состоится ли вообще, ЕВРО - 2020.
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