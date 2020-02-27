Артем Кравец: Конечно, мечтаю поехать на Евро. Стараюсь все делать для этого

Украинский форвард турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец признался, что мечтает со сборной Украины поехать на Евро-2020.

- У тебя есть мечта поехать со сборной на Евро?

– Не знаю, какой футболист может ответить иначе, но, конечно, есть мечта поехать на Евро. Ведь в прошлый раз была травма. Есть мечта, и ради нее я стараюсь все делать.

Но все будет зависеть от решения главного тренера. Я, конечно, его приму, каким бы оно ни было. Для меня в моей футбольной карьере глобальная цель – поехать на Евро.

- Ты был в разных тренеров в сборной, тебя вызвал Михайличенко, затем Фоменко, Блохин. Ты при каждом из них был в лагере сборной, сейчас Шевченко. Что скажешь об эволюции сборной Украины?

– Атмосфера в сборной сейчас на самом высоком уровне. Она переросла в более семейную и более дружественную, пребывание в сборной поднимает твои эмоции на новый уровень позитива и ты искренне радуешься всему, что здесь происходит.

- За счет чего эта команда имеет возможность чувствовать себя в таком состоянии?

– Во-первых, менталитет нового поколения футболистов. Он отличается в правильном направлении, никто не останавливается на достигнутом. Все хотят прийти к чему-то большему. У всех игроков сборной огромное желание показать себя еще лучше, с каждым матчем и каждой игрой, и даже с каждой тренировкой.

А во-вторых, это огромный авторитет главного тренера, поскольку все знают, кем он был как футболист и, придя в сборную, он стремится показать себя как квалифицированного профессионала. Только положительные слова. Он – один из лучших тренеров в моей профессиональной карьере,