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Юрченко: Сборная Украины? Все зависит от тренерского штаба, главное - набирать обороты

Национальная сборная Украины
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Хавбек Зари высказался о нынешней сборной Украины

Юрченко: Сборная Украины? Все зависит от тренерского штаба, главное - набирать обороты
Новина українською

Полузащитник "Зари" Владлен Юрченко поделился мнением о нынешнем составе сборной Украины.

"Когда Иванисеня приехал из сборной, у него все спрашивали об эмоциях. Ему очень понравилось, атмосфера на высоком уровне. Многим хотелось бы побывать там и почувствовать.

Шансы сборной Украины на Евро-2020 очень хорошие, должны выходить из группы. Легко точно не будет

Мой вызов в сборную? Все зависит от тренерского штаба. Главное, набирать обороты с командой", – сказал Юрченко.

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В статье: Заря (Луганск) Украина Владлен Юрченко
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Источник:
Football Hub

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