Ночентини: Во многом благодаря Малдере и Шевченко я и оказался в Днепре-1

Итальянский специалист Луиджи Ночентини, который недавно вошел в тренерский штаб "Днепра-1", рассказал о своих впечатлениях от игры сборной Украины.

"Мы давно знакомы с тренером сборной Украины Андреа Малдерой. Во многом благодаря ему и Андрею Шевченко я и оказался в Днепре. Это они рекомендовали меня главному тренеру команды Дмитрию Михайленко, который хотел пригласить специалиста по тактике. Встретились с наставником, с исполнительным директором клуба Андреем Русолом, они произвели на меня очень хорошее впечатление — и мы ударили по рукам.

Конечно, мы часто общаемся с Андреа Малдерой. С другими тренерами сборной Украины лично не знаком, но прекрасно знаю, кто такие Андрей Шевченко и Мауро Тассотти (улыбается). Считаю, что эти специалисты проделали просто фантастическую работу. В национальной команде работать очень тяжело. За несколько дней тренировок, предшествующих играм, непросто донести до футболистов свое видение, но в сборной Украины это сделали. В игре команды, как только ты начинаешь ее смотреть, сразу видны все идеи и структура на поле. Все это и дало такой результат — уверенный выход на Евро-2020 из сложнейшей группы. В финальном турнире будет непросто — и с Голландией, и с Австрией. Однако у украинцев сыгранный коллектив, у тренеров будет время на подготовку, и я думаю, что ваша сборная выйдет из группы", - сказал Ночентини.