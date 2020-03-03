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Яремчук объяснил празднование гола в ворота Португалии "очками"

Национальная сборная Украины
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Привет жене Кристине

Яремчук объяснил празднование гола в ворота Португалии "очками"
Новина українською

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук вспомнил наиболее памятные выступления в составе команды Шевченко.

По его мнению, играть за национальную команду - это огромная гордость.

Знаете, во время Евро-2012 я был в Киеве на матче Украина - Швеция, когда наш тренер Андрей Николаевич забил два прекрасных гола. Я был на седьмом небе от счастья и в тот момент даже представить не мог, что через несколько лет сам буду играть в этой команде, а тренировать нас будет Андрей Шевченко!

Когда впервые вышел на поле в форме национальной сборной (против Чехии в Лиге наций - 2:1 - ред), сердце билось, наверное, в два раза быстрее, чем обычно. А вскоре после дебюта я уже играл на выезде против чемпионов Европы. Конечно, против таких звезд, как Криштиану Роналду, Бернарду Силвы или Пепе, трудно чувствовать себя комфортно. Но мы добились хорошего результата (0:0). Сыграть вничью на выезде с Португалией, на мой взгляд, серьезное достижение.

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Среди своих голов Роман выделяет дебютный мяч в ворота сборной Сербии в родном Львове.

Это мог бы быть хороший сюжет для фильма: ты впервые забиваешь за сборную в городе, где начинал заниматься футболом. Наверное, это самая большая радость для футболиста. Публика во Львове меня любит, она очень здорово меня поддерживала. Я был счастлив, что забил там в двух матчах подряд (через 3 дня Яремчук принес Украине минимальную победу во Львове над Люксембургом - ред.).

Особым был гол Романа и в киевском матче с Португалией - победа обеспечила Украине первое место в группе.

С самого начала эмоции переполняли. Когда 70000 зрителей на трибунах "Олимпийского" пели гимн Украины, нахлынуло колоссальное чувство гордости. Хотелось скорее выйти на поле, биться изо всех сил за свою страну, за этих людей. В общем, это был фантастический вечер и фантастическая победа. Рад, что забил. Конечно, этот гол стал одним из самых важных в моей карьере.

Яремчуку вспомнили необычное празднование - он приложил руки к глазам, будто смотрел в бинокль.

Гол я посвятил своей жене Кристине. Она смотрит матчи в очках и не всегда хорошо видит, кто забивает. Так я ей показал, что это был именно я!

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В статье: Украина Португалия Сербия Люксембург Национальная сборная Украины Роман Яремчук Бернарду Силва Львов
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Источник:
УЄФА

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