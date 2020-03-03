Яремчук объяснил празднование гола в ворота Португалии "очками"

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук вспомнил наиболее памятные выступления в составе команды Шевченко.

По его мнению, играть за национальную команду - это огромная гордость.

Знаете, во время Евро-2012 я был в Киеве на матче Украина - Швеция, когда наш тренер Андрей Николаевич забил два прекрасных гола. Я был на седьмом небе от счастья и в тот момент даже представить не мог, что через несколько лет сам буду играть в этой команде, а тренировать нас будет Андрей Шевченко!

Когда впервые вышел на поле в форме национальной сборной (против Чехии в Лиге наций - 2:1 - ред), сердце билось, наверное, в два раза быстрее, чем обычно. А вскоре после дебюта я уже играл на выезде против чемпионов Европы. Конечно, против таких звезд, как Криштиану Роналду, Бернарду Силвы или Пепе, трудно чувствовать себя комфортно. Но мы добились хорошего результата (0:0). Сыграть вничью на выезде с Португалией, на мой взгляд, серьезное достижение.