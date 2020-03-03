Яремчук выделил особенность работы Шевченко с футболистами

Нападающий бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Роман Яремчук в интервью официальному сайту УЕФА рассказал о своей роли в команде "сине-желтых" и работу Андрея Шевченко с командой.

Прежде всего, отмечает Роман, он получает удовольствие от игры в сборной, ведь там его окружают футболисты очень высокого уровня: Ярмоленко, Коноплянка, Малиновский, Зинченко, Степаненко.

Могу всех перечислить, со всеми приятно играть. Действительно, тренер требует от меня выполнять много черновой работы, подыгрывать партнерам, создавать для них свободные зоны. Это необходимо при такой структуре игры.

Каждый игрок сборной, видит Роман, влюбился в идею тренера Андрея Шевченко с полной изменения стратегии команды - с контратакувального в позиционный атакующий футбол.

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Нам очень нравятся требования Шевченко. Всегда приятно играть в такой футбол. С первого же дня нашей работы он начал нам объяснять свое видение. Говорил, что больше мы не будем так много обороняться, а постараемся играть с позиции силы. Конечно, нам есть еще над чем работать - и очень много. Но я считаю, что у нашей команды большое будущее. В сборной много молодых талантливых игроков. Сейчас из Украины много ребят едет в Европу, получают там хорошую школу и потом приезжают совсем с другим менталитетом. Это, наверное, один из самых важных факторов для сборной и всего украинского футбола.

То, что Андрей Шевченко - в прошлом был форвардом, по словам Романа, ему помогает.

Это большой плюс для меня, очень помогает в развитии. Андрей Николаевич дает много правильных советов, постоянно пытается чему-то научить, но при этом никогда не ставит себя выше игроков. Он действительно хочет помочь и подсказать тебе, как правильно действовать на поле. Я считаю его очень сильным тактиком. При этом он интеллигентный человек, всегда корректный на публике. Хотя в раздевалке, конечно же, может подсказать что-то на повышенных тонах. Важно, что для него все равны. Он много сделал для Украины как футболист, а сейчас продолжает уже как тренер.

Несмотря на то Яремчук признается, что сам он не рассчитывал на такой результат в квалификации.

Трудно ожидать такого, когда в твоей группе Португалия и Сербия. И другие соперники были не из легких, особенно Люксембург. Мы знали, что будет невероятно трудно и нужно будет дорожить каждым очком. Сложно было даже представить, что мы сможем выиграть группу за тур до конца. Но тем не менее, считаю, сборная Украины полностью заслужила первое место.

Спросили Романа и о задачах на Евро-2020.