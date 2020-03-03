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Жеребьевка Лиги наций. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Уже сегодня сборная Украины узнает соперников по группе
Сегодня в 19:00 по киевскому времени состоится жеребьевка очередного, второго по счета розыгрыша Лиги наций.
Всего в жеребьевке примут участие все 55 европейских сборных, нас же интересует сборная Украины, которая после прошлого розыгрыша поднялась в элитный дивизион турнира.
Отметим, что в Лиге А команда Шевченко расположилась в третьей корзине и получит в соперники по группе три команды из других корзин.
Лига A
Корзина 1: Португалия, Нидерланды, Англия, Швейцария
Корзина 2: Бельгия, Франция, Испания, Италия
Корзина 3: Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция
Корзина 4: Хорватия, Польша, Германия, Исландия
Подробнее о процедуре жеребьевки и формате турнира можно почитать тут, а мы лишь добавим, что в Украине прямую трансляцию церемонии будет вести ТК Футбол 1. Также трансляция будет доступна на официальном сайте УЕФА, однако для просмотра нужно будет зарегистрироваться на сайте.
Ну а для тех, кто не сможет посмотреть видео, UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию жеребьевки Лиги Наций 2020/21.
Ну и под конец еще раз напомним, что жеребьевка начнётся в 19:00 по Киеву.