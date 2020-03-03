Шевченко: Перед нами на Евро-2020 стоит задача - выйти из группы

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, как команда будет готовиться Евро-2020.

- Начинается горячая пора для сборной Украины. О Лиге наций будете думать позже?

- Сейчас самое главное - собрать информацию об игроках, создать идеальный для подготовки команды календарь, надеяться на то, что обойдется без травм, и игроки в лучшей форме подойдет к чемпионату Европы. Перед нами стоит задача - выйти из группы.

- Какие задачи вы ставите на ближайшие спарринги с Францией и Польшей?

- Играем с очень хорошими командами, элитными. Обе представляют высший дивизион Лиги наций. Затянулась эта пауза в матчах сборной, впереди последние тренировочные товарищеские встречи перед началом подготовки к Евро-2020. Спарринги непосредственно накануне чемпионата - уже совсем другое дело.

Пока же будем экспериментировать, попробуем задействовать игроков, на которых мы надеемся. Возможно, кого-то из них мы не вызовем. Могу подтвердить, что будут новые имена. Скоро буду готовить список. Для игроков матчи с Францией и Польшей - серьезная мотивация. Мы еще раз проверим слаженность взаимодействий во всех линиях.

- К вашему тренерскому штабу присоединился Андреа Аззалин. Каковы его функции в команде?

- Замечательный специалист, работавший на высоком уровне, добивался успеха. Мы с ним познакомились, пригласили в штаб, провели с ним некоторое время. Он мотивирован, здорово влился в коллектив.

- Можно ли сказать, что у вас есть все необходимое для подготовки к Евро-2020?

- Что касается тренерского штаба, все замечательно. Сейчас идет планирование подготовки. Приятно, что Премьер-лига пошла на уступки, сместив на несколько дней календарь, что даст возможность игрокам получить минимальный отпуск. Впоследствии это существенно скажется на их подготовке. Начало сбора накануне чемпионата Европы мы проведем в Харькове, сыграем товарищеский матч. Затем переместимся в Киев, сыграем с Северной Ирландией. Далее встретимся во Львове с Израилем. Уже после этого отправимся на финальный турнир.