Павелко после жеребьевки Лиги наций позвал болельщиков на матчи сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2020/2021 для "сине-желтых" и попадание в группу А4.

Я счастлив, наверное, как и наши болельщики. Они увидят матчи сборной Украины с достойными соперниками. Мы достигли попадания в Лигу А, где все оппоненты сильны.

У нас будет мотивация показать качественную игру для своих болельщиков. В Украину приедут сильные команды. Думаю, сборные Испании и Германии порадуют наших зрителей, Швейцария - также очень приличная команда.