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Павелко после жеребьевки Лиги наций позвал болельщиков на матчи сборной Украины
Первый матч - 3 сентября дома с Швейцарией
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2020/2021 для "сине-желтых" и попадание в группу А4.
Я счастлив, наверное, как и наши болельщики. Они увидят матчи сборной Украины с достойными соперниками. Мы достигли попадания в Лигу А, где все оппоненты сильны.
У нас будет мотивация показать качественную игру для своих болельщиков. В Украину приедут сильные команды. Думаю, сборные Испании и Германии порадуют наших зрителей, Швейцария - также очень приличная команда.
Осень 2020 будет яркой для наших болельщиков. Призываю всех приходить на стадионы и поддерживать сборную Украины, поскольку это будут уникальные игры. Конечно, ожидаем от команды такого же интересного футбола, к которому она нас приучила.