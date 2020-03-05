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Лужный: В Лиге наций Украина может побороться за 1-2 места
Считает, что классические товарищеские матчи "отжили свое"
Футбольный тренер, в прошлом игрок "Динамо", "Карпат", лондонского "Арсенала", капитан национальной сборной Украины (1992-2003 годов) Олег Лужный прокомментировал жребий "сине-желтых" в Лиге наций, который свел их в группе А4 с топ-командами.
Щелочной считает жребий вполне нормальным.
Я думаю, что можем побороться за первое-второе место. Почему нет? Наша сборная сейчас находится на самом высоком уровне - таком же, как Испания, Германия, Франция или Португалия. А Португалию мы же обыграли, правильно?
Формат Лиги наций Лужному нравится.
Я считаю, что такие изменения - положительные. Товарищеские матчи отжили свое. Почему? Потому товарищеские матчи никто никогда серьезно не играет. Есть опасность получить травму.
Например, есть футболист с чемпионата Англии, у которого важные матчи через каждые 3 дня. И вот он едет в сборную на спарринг ... Но игра ему вообще не нужна! Соответственно, он относится к такому матчу, как к тренировке, играет очень осторожно. А вот Лига наций - это уже другое дело. Серьезный турнир, где у каждого свои задачи.
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