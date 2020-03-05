  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Лужный: В Лиге наций Украина может побороться за 1-2 места
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лужный: В Лиге наций Украина может побороться за 1-2 места

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Считает, что классические товарищеские матчи "отжили свое"

Лужный: В Лиге наций Украина может побороться за 1-2 места
Новина українською

Футбольный тренер, в прошлом игрок "Динамо", "Карпат", лондонского "Арсенала", капитан национальной сборной Украины (1992-2003 годов) Олег Лужный прокомментировал жребий "сине-желтых" в Лиге наций, который свел их в группе А4 с топ-командами.

Щелочной считает жребий вполне нормальным.

Я думаю, что можем побороться за первое-второе место. Почему нет? Наша сборная сейчас находится на самом высоком уровне - таком же, как Испания, Германия, Франция или Португалия. А Португалию мы же обыграли, правильно?

Читайте такжеСтал известен календарь сборной Украины в Лиге наций УЕФА

Формат Лиги наций Лужному нравится.

Я считаю, что такие изменения - положительные. Товарищеские матчи отжили свое. Почему? Потому товарищеские матчи никто никогда серьезно не играет. Есть опасность получить травму.

Например, есть футболист с чемпионата Англии, у которого важные матчи через каждые 3 дня. И вот он едет в сборную на спарринг ... Но игра ему вообще не нужна! Соответственно, он относится к такому матчу, как к тренировке, играет очень осторожно. А вот Лига наций - это уже другое дело. Серьезный турнир, где у каждого свои задачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Лужный Украина Товарищеский матч Лига Наций товарищеские матчи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 24

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...