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Шевченко: Ведем с УАФ переговоры о новом контракте
Все решится перед Евро
Главный тренер сборной Украины приоткрыл завесу тайны о своем будущем. Несмотря на слухи, которые в последнее время сватают тренера в "Милан", Андрей Николаевич сообщил, что он ведет с УАФ переговоры о новом контракте.
"Мы в процессе переговоров по продлению контракта, но опять же, будет все ясно уже перед Евро.
Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее", - сказал Шевченко.
Напомним, что нынешнее соглашение Шевченко с УАФ рассчитано до лета (окончания Евро) этого года.
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Источник:Football Hub
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
05.03.2020 в 20:29
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trust in LFC1892 (Киев)
05.03.2020 в 20:24
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