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Шевченко: Ведем с УАФ переговоры о новом контракте

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Все решится перед Евро

Шевченко: Ведем с УАФ переговоры о новом контракте
Новина українською

Главный тренер сборной Украины приоткрыл завесу тайны о своем будущем. Несмотря на слухи, которые в последнее время сватают тренера в "Милан", Андрей Николаевич сообщил, что он ведет с УАФ переговоры о новом контракте.

"Мы в процессе переговоров по продлению контракта, но опять же, будет все ясно уже перед Евро.

Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее", - сказал Шевченко.

Напомним, что нынешнее соглашение Шевченко с УАФ рассчитано до лета (окончания Евро) этого года.

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В статье: Андрей Шевченко Украина УАФ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
05.03.2020 в 20:29
Надо продлевать!
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avatar
trust in LFC1892 (Киев)
05.03.2020 в 20:24
С очередными непонятками в Милане (Бобан, Мальдини, в первую очередь) Шева может и выбрать продление работы со сборной. Например, до ЧМ22. Было бы здорово. А Милан ещё будет.. скорее всего.
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