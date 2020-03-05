Шевченко: Ведем с УАФ переговоры о новом контракте

Главный тренер сборной Украины приоткрыл завесу тайны о своем будущем. Несмотря на слухи, которые в последнее время сватают тренера в "Милан", Андрей Николаевич сообщил, что он ведет с УАФ переговоры о новом контракте.

"Мы в процессе переговоров по продлению контракта, но опять же, будет все ясно уже перед Евро.

Процесс идет, поэтому я и строю планы на будущее", - сказал Шевченко.

Напомним, что нынешнее соглашение Шевченко с УАФ рассчитано до лета (окончания Евро) этого года.