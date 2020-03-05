Шевченко о Лиге наций: Будем реалистами - говорить о победе в группе неправильно

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций-2020/2021, по результатам которой в соперники по группе команде достались сборные Швейцарии, Испании и Германии.

- Что думаете о результатах жеребьевки?

- Когда среди соперников лучшие команды Европы и мира это, во-первых, хорошая возможность проверить свои силы, а во-вторых, нашим болельщикам будет приятно увидеть такие сборные Германии, Швейцарии и Испании. Я думаю, будет вдвойне приятно играть с ними у себя дома. У нас не было бы такой возможности, если бы мы играли обычные товарищеские игры, пригласить такие команды. А сейчас на официальном уровне будет возможность сыграть с ними и проверить себя.

Надо правильно оценивать свои силы. Мы попали в элитный дивизион и, я считаю, что это уже большой успех. Сейчас есть возможность проявить себя и закрепиться в нем. Это будет очень трудно, но если это получится, то значит, мы дадим определенный рост команде. Говорить о победе в группе, будем реалистами, неправильно. В первую очередь, надо правильно оценивать свои силы. Если мы выйдем из этой группы, то можно будет говорить, что нам где-то, возможно, повезло, но играть с этими соперниками и получить такой опыт, я считаю, уже очень хорошо. Во встречах с такими командами всегда особое настроение. Для каждого игрока это возможность поднять свой имидж, как футболиста, так и команды в целом. И сделать очень положительный резонанс в мире при хорошей игре.

- Вы общались с Луисом Энрике, Лёвом. Они подходили шутили, что-то говорили? Как вообще относятся к сборной Украины на этом жеребьевке?

- Одно из самых приятных в общении с великими тренерами, которые сегодня занимаются национальными сборными, это то, что все отмечают прогресс команд. Прежде всего, не только индивидуальное развитие игроков, но и изменение структуры командной игры, правильное ведение матча. Поэтому, я думаю, больше относятся с уважением к нашей команде, смотрят на нее, это конечно очень приятно слышать.

- Лига Наций будет перед началом отборочного этапа к Чемпионату Мира. Помогут нам эти матчи Лиги Наций хорошо подготовиться к квалификации?

- Я считаю однозначно да, ведь это будут игры с такими сильными соперниками. На нас лежит только ответственность за свою игру перед нашими болельщиками, но ни в коем случае не за результат. В любом случае всегда идет плановая перестройка команды. Мы будем смотреть и, возможно, в будущем задействуем молодое поколение при необходимости. Посмотрим, как оно будет развиваться. Поэтому, уже играть такие матчи, на таком уровне, для каждого из них будет колоссальным опытом. Это все очень позитивные моменты.