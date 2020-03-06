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Яценко: Ракицкий и Кулаков поехали играть в Россию, но ведь они не виноваты в том, что происходит

Национальная сборная Украины
(5 голосов)

Футболистам нужно кормить семьи

Яценко: Ракицкий и Кулаков поехали играть в Россию, но ведь они не виноваты в том, что происходит
Новина українською

Экс-футболист "Динамо" и молодежной сборной Украины Александр Яценко высказался о невызове игроков (Ракицкий, Кулаков), которые играют в России в сборную Украины.

"Считаю, футболисты, которые в чемпионате России, они бы могли помочь сборной Украины. Но так как включилась политика. Наши многие руководители футбола говорят, что спорт и футбол вне политики. Но как показывает ситуация – политика играет большую роль.

Все пишут, что там деньги, тут меньше, там больше. Но карьера футболиста такова, что завтра он может получить тяжелейшую травму и закончить с футболом. Если не заработал себе на квартиру, машину, не отложил что-то себе на будущее, вот закончилась карьера – чем заниматься?

Понятное дело, что они поехали в Россию. Это страна, с которой сейчас мы воюем и так далее и тому подобное, политические моменты. Но ребята же украинцы. Например, Ракицкий переехал, когда уже была ситуация на востоке, Кулаков, по-моему, еще раньше, но они же не виноваты, что так произошло. Не они же виноваты в том, что происходит.

При этом, если они качественные футболисты, а их не вызывают из-за политики – это одно. А если они слабые футболисты, и их не вызывают – это уже другое", – сказал Яценко.

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В статье: Ярослав Ракицкий Денис Кулаков Украина Зенит (Санкт-Петербург) Александр Яценко
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(5 голосов)
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Источник:
Stargorod Sport

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Комментарии (7)
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netslav (Киев)
06.03.2020 в 20:37
Бесят штампы "кормить семьи" "пенальти лотерея" и тд
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0
0
MaximSK (Киев)
06.03.2020 в 20:35
Никто им не запрещает играть в России, это их выбор, но в сборной таким людям не место, они сделали свой выбор и ни капельки не сожалеют об этом
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+1
0
netslav (Киев)
06.03.2020 в 20:35
Извиняюсь, а они съедят все? Очередной комментарий ""аби ляпнути"
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0
0
viajador (Lutsk)
06.03.2020 в 20:32
Хто то?
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0
0
velbag (Полтава)
06.03.2020 в 20:25
так і прєдставляю: адні дєдиваєвалє,а другіє дєди поєхалі іграть за команду Бєрліна. нуачьо,ані ж нє вінавати,что гітлєр напал.
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0
-1
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Serega1111 (Киев)
06.03.2020 в 20:22
Еще один кормилец... А кто их обвиняет в том что происходит? Им как раз вменяют в вину то, что они поехали к ка.цапам деньгу зашибать
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+1
0
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Инспектор ( )
06.03.2020 в 20:18
А свое отношение к происходящему к тому что ,как правильно сказал Яценко-агрессия России-как они высказывают?
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