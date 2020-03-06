Яценко: Ракицкий и Кулаков поехали играть в Россию, но ведь они не виноваты в том, что происходит

Экс-футболист "Динамо" и молодежной сборной Украины Александр Яценко высказался о невызове игроков (Ракицкий, Кулаков), которые играют в России в сборную Украины.

"Считаю, футболисты, которые в чемпионате России, они бы могли помочь сборной Украины. Но так как включилась политика. Наши многие руководители футбола говорят, что спорт и футбол вне политики. Но как показывает ситуация – политика играет большую роль.

Все пишут, что там деньги, тут меньше, там больше. Но карьера футболиста такова, что завтра он может получить тяжелейшую травму и закончить с футболом. Если не заработал себе на квартиру, машину, не отложил что-то себе на будущее, вот закончилась карьера – чем заниматься?

Понятное дело, что они поехали в Россию. Это страна, с которой сейчас мы воюем и так далее и тому подобное, политические моменты. Но ребята же украинцы. Например, Ракицкий переехал, когда уже была ситуация на востоке, Кулаков, по-моему, еще раньше, но они же не виноваты, что так произошло. Не они же виноваты в том, что происходит.

При этом, если они качественные футболисты, а их не вызывают из-за политики – это одно. А если они слабые футболисты, и их не вызывают – это уже другое", – сказал Яценко.